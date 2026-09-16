Dos locales fueron sellados en Bogotá por malas condiciones sanitarias: habrían encontrado plagas

Un operativo de inspección realizado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, terminó con dos establecimientos comerciales clausurados por condiciones que representaban un riesgo para la salud. La jornada hizo parte de las acciones de vigilancia adelantadas por las autoridades de Bogotá para verificar el cumplimiento de las reglas sanitarias.

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La intervención se llevó a cabo en tres establecimientos comerciales del sector. Durante las visitas, los funcionarios encontraron situaciones que llevaron a tomar medidas distintas en cada uno de los lugares inspeccionados.

En uno de los establecimientos, las autoridades encontraron evidencia de la presencia de plagas. Ante este hallazgo, los funcionarios extendieron la revisión al restaurante contiguo, donde también fueron identificadas condiciones que podían representar un riesgo sanitario.

Luego de la inspección, la Secretaría Distrital de Salud determinó la clausura de ambos establecimientos. La medida, que se tomó como respuesta a las condiciones encontradas durante la visita, busca evitar que situaciones que puedan afectar la salud de los ciudadanos continúen presentándose en estos negocios.

Los dos sellamientos no fueron las únicas medidas adoptadas durante el operativo. En otro establecimiento visitado, la Policía realizó un cierre temporal, debido a que el negocio no contaba con la documentación requerida para su funcionamiento.

En un establecimiento adicional, las autoridades realizaron una jornada de sensibilización y establecieron con los responsables el compromiso de ponerse al día con los requisitos exigidos para el funcionamiento del negocio.

La Alcaldía Local de Tunjuelito señaló que este tipo de operativos permiten identificar oportunamente situaciones que pueden afectar la salud de los habitantes y verificar que los comercios cumplan con las condiciones necesarias.

Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, destacó la importancia de la actuación conjunta de las entidades durante estas jornadas y aseguró que continuarán trabajando para proteger a las familias de la localidad.

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Los controles se desarrollaron con la participación de las entidades competentes, entre ellas la Policía y la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control que se adelantan en diferentes sectores de Bogotá.

El caso vuelve a poner la atención sobre la importancia de que los establecimientos comerciales mantengan las condiciones sanitarias y la documentación exigida para operar. Para las autoridades, estos controles buscan detectar posibles riesgos antes de que puedan convertirse en un problema para los consumidores y habitantes de la zona.