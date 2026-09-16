Aerocivil rechaza ataque terrorista de las disidencias contra radar aéreo en el Valle del Cauca

La Aeronáutica Civil rechazó este miércoles, 16 de septiembre, el ataque terrorista que sufrió la infraestructura estratégica para la vigilancia y el control del tránsito aéreo, lo que encendió las alarmas en el corregimiento de El Carmelo, jurisdicción del municipio de Candelaria, en Valle del Cauca.

Terroristas atacaron con drones kamikaze radares aéreos en Candelaria, en el Valle del Cauca. Imágenes son impresionantes

SEMANA conoció que los responsables serían los integrantes de las disidencias de las Farc que tienen fuerte injerencia en esta zona del país.

“La Aeronáutica Civil rechaza de manera enfática el ataque perpetrado en las primeras horas de la mañana de hoy, aproximadamente a las 07:00 horas, contra la infraestructura del sistema de radar de vigilancia y control del tránsito aéreo ubicada en el corregimiento de El Carmelo, jurisdicción del municipio de Candelaria, Valle del Cauca”, informó la entidad.

Tras el atentado, las autoridades se encuentran revisando la cuantía de los daños que dejó este atentado, atribuido a las disidencias de las Farc.

“Este tipo de actos violentos e ilícitos no solo constituyen una flagrante violación de las normas nacionales e internacionales de aviación civil, sino que representan una grave amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, las tripulaciones y los miles de pasajeros que diariamente transitan por el espacio aéreo colombiano”, señalaron.

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Tras lo sucedido, Aeronáutica Civil dijo que va a mantener la operación aérea y reducir cualquier posible consecuencia sobre los vuelos en esa región del país.

“La Aeronáutica Civil informa que ha activado de inmediato sus protocolos de contingencia para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de navegación aérea y mitigar cualquier posible impacto en el flujo operacional del suroccidente del país”, precisó.

En Candelaria, Valle del Cauca, se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad para analizar lo sucedido y avanzar en la identificación de los responsables.

“De igual manera, la entidad reitera su disposición y acompañamiento a las autoridades locales, departamentales y a los organismos de investigación (…) con el fin de avanzar en la identificación y judicialización de los responsables”, indicó.