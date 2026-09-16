Candelaria, Valle del Cauca, bajo ataque de drones bomba: radares aéreos fueron impactados y las imágenes son impresionantes

Una situación de alerta se registró este miércoles 16 de septiembre en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, luego de que ciudadanos reportaran presuntos ataques con drones en el sector rural conocido como Callejón Pío Pío.

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Los hechos fueron difundidos a través de videos compartidos en redes sociales, en los que se observa un dispositivo aéreo no tripulado que impacta contra lo que aparentan ser estructuras de transmisión ubicadas en la zona.

En una de las publicaciones, un ciudadano señaló que el incidente podría estar relacionado con un ataque dirigido contra radares. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser verificada por las autoridades competentes, que tendrán que determinar el objetivo del dispositivo y las circunstancias en las que se produjo la explosión.

Los registros audiovisuales permitieron conocer el incidente y generaron inquietud entre los habitantes del municipio. Hasta el momento, la información disponible corresponde a reportes ciudadanos y material difundido en redes sociales.

El caso se encuentra en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre posibles afectaciones, responsables y medidas adoptadas frente a estos hechos.

La situación se suma a las preocupaciones de seguridad que se presentan en distintos sectores del Valle del Cauca, aunque todavía no se cuenta con información oficial que permita establecer la naturaleza exacta del incidente registrado en Candelaria.

Rechazo de la Aeronáutica

“La Aeronáutica Civil rechaza de manera enfática el ataque perpetrado en las primeras horas de la mañana de hoy, aproximadamente a las 07:00 horas, contra la infraestructura del sistema de radar de vigilancia y control del tránsito aéreo ubicada en el corregimiento de El Carmelo, jurisdicción del municipio de Candelaria, Valle del Cauca”, dijo la entidad a través de un comunicado.

Además, señalaron que “Este tipo de actos violentos e ilícitos no solo constituyen una flagrante violación de las normas nacionales e internacionales de aviación civil, sino que representan una grave amenaza para la seguridad operacional de las aeronaves, las tripulaciones y los miles de pasajeros que diariamente transitan por el espacio aéreo colombiano”.

De acuerdo con los reportes preliminares coordinados con la Alcaldía Municipal de Candelaria y la Fuerza Pública, hasta el momento no se registran personas lesionadas ni víctimas mortales. La zona se encuentra acordonada por unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, cuyos expertos antiexplosivos adelantan las labores de inspección técnica para evaluar los daños materiales y determinar las circunstancias exactas en que se produjeron los hechos. Asimismo, la Fuerza Aérea Colombiana desplegó una aeronave para realizar un reconocimiento armado sobre el sector y fortalecer las operaciones de seguridad operacional y del área.