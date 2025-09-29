Sentido mensaje de la mamá de Sofía Delgado al cumplirse un año de la muerte de la niña: “Sé que nos encontraremos”

Este lunes 29 de septiembre se cumple el primer aniversario de la muerte de Sofía Delgado, niña de 12 años que fue encontrada en un cañaduzal en la vía Candelaria-Florida, Valle del Cauca, luego de haber sido reportada como desaparecida en el corregimiento de Villagorgona.

El confeso asesino, un sujeto identificado como Brayan Campo, fue condenado 58 años y tres meses de cárcel, y está recluido en la cárcel La Tramacúa, ubicada en Valledupar.

Al día de hoy, Sofía tendría 13 años de edad. | Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Leidy Zuñiga

Tras cumplirse un año del asesinato de la niña, su mamá Leidy Zúñiga compartió un sentido mensaje a través de su cuenta en Facebook. Junto al escrito, un video en el que se pueden observar imágenes de varios momentos de Sofía compartidos en familia.

“A ti hija, gracias por elegirnos como tus padres. En otra vida sé que nos encontraremos, me aferro a la esperanza. Nos duele tu ausencia y tu recuerdo siempre estará en nuestra memoria. Cómo olvidar esta fecha que marcó con tanto dolor nuestras vidas. Para siempre te amamos mi ángel bello”, fue el mensaje de la mamá de la menor asesinada.

“Sentía un desaliento”

En mayo del presente año, el asesino de la menor fue entrevistado desde la cárcel La Tramacúa. En medio de la entrevista en el programa en YouTube Conducta delictiva le consultaron por qué acabó con la vida de Sofía y su respuesta fue indignante.

“Y no sé si ustedes creen en la brujería o no, pero pues uno busca razones. Uno busca la razón psicológica, uno se hace un autoanálisis del porqué, de pronto en la infancia de uno hubo algo que generara que uno tuviera ese tipo de pensamientos, o lo de la brujería. ¿Por qué digo brujería? Porque es que yo, antes de organizarme con mi mujer, molestaba con alguien por ahí. O sea, tenía una relación con otra persona, no era nada serio”, dijo Campo en el programa citado anteriormente.

De tal modo, según el asesino, un día le encontró a esa mujer una conversación en el celular con una supuesta bruja o pitonisa.

“Ella le escribía que me separara de la mamá de la niña, que me separara de la niña, de mi familia, y que solo tuviera ojos para ella”, agregó Campo.

Así mismo, aseguró que esa supuesta mujer le pagó a la pitonisa al menos 450 mil pesos para que le hiciera brujería. Posteriormente, según él, se alejó de esa persona y se organizó con su esposa, Evelyn Rodas.

Brayan Campo, confeso asesino de la niña Sofía Delgado. | Foto: Suministrada a Semana.

“Días antes de que yo cometiera el crimen, yo sentía como un desaliento. Le cogí pereza a ir a trabajar, le cogí pereza a ir a mi negocio, le cogí pereza al estudio; cancelé el semestre, no seguí. Le cogí pereza a ir al gimnasio”, agregó el asesino, tratando de justificar su actuar.

Por otra parte, manifestó que, una vez, su esposa le dijo que en su casa les estaban tirando “cochinadas”. Lo anterior, haciendo referencia a supuestos hechizos y/o brujerías.