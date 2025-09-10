Mamá de Sofía Delgado habla tras escuchar supuesta confesión de Brayan Campo sobre más asesinatos: “Estremece”

Lady Zúñiga, madre de Sofía Delgado, reaccionó a la revelación de las últimas horas acerca de que Brayan Campo, asesino de su hija, al parecer habría matado a más niñas.

Esto se conoció gracias a que alias Soga, un recluso del patio 6 de la cárcel Tramacúa, donde Campo está pagando su condena, contó lo que supuestamente este sujeto les confesó cuando estaban jugando parqués.

En diálogo con el pódcast Más allá del silencio, la mujer se mostró muy sorprendida al escuchar el relato y recordó lo que pensaba cuando se conoció que Brayan estuvo detrás del crimen de la niña de 12 años.

Brayan Campo | Foto: Montaje con foto redes / Fiscalía

“Yo decía que él debía tener más casos, yo no creo que haya sido solamente Sofía teniendo en cuenta todo lo que hizo y lo que ocultó. Lo hizo bien planeado”, dijo.

Zúñiga explicó que, pese a que era una idea que rondaba mucho su mente, no pensó que esto fuera a salir a la luz y se diera a conocer, tal y como está ocurriendo hoy.

Lady aseguró que recuerda a la perfección el caso de Tatiana Trujillo y Érica Sepúlveda, quienes aparecieron sin vida en zona rural de Villa Rica, al norte del Cauca. “Yo sé que las familias no saben la verdad de quién fue”, comentó.

“Esta confesión es algo que lo estremece a uno y que yo sé que ellos como familia están dolidos, pero también queriendo saber la verdad y con la esperanza de que no quede impune”, manifestó.

La mamá de Sofía Delgado confesó que siempre que le reza a Dios le pide que saque toda la “verdad a la luz”, por más doloroso que pueda ser, ya que esto es una forma de consuelo para los allegados de las víctimas.

“Uno queda asombrado por la magnitud de la maldad que puede haber en un ser humano. (...) Dios se va a encargar de sacar todo lo que él haya hecho”, dijo.

Zúñiga fue clara sobre Campo: cree que es hora de que él confiese todo lo que ha hecho, para lograr que, tal y como pasó en el caso de su hija, haya una condena por la que nunca más se le permita salir de prisión.

Asimismo, la mujer recordó que lo ocurrido con Sofía se hubiera podido evitar, ya que el hombre debió ser condenado por el abuso sexual que cometió y que lo llevó a estar preso por algunos días en 2018, hasta que finalmente se vencieron los términos.

“Salió a matarme a mi niña, a acabar con sus sueños, con sus expectativas y con lo que ella quería hacer. (...) En el 2022 mató a otras niñas, y en el 2024 acabó con la vida de mi hija. Esto es el colmo, una persona de esas estaba en la calle destruyendo familias”, expresó entre lágrimas.

Lady reiteró que sigue creyendo que la entonces esposa de Brayan Campo sabía lo que el hombre hizo con la menor de edad, cree que era imposible que no sospechara nada.