Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, habría matado a más niñas: destapan confesión que habría hecho en la cárcel

El nombre de Brayan Campo se volvió conocido después de que confesara ser el asesino de Sofía Delgado, la niña de 12 años que desapareció en Candelaria, Valle del Cauca, y que días después fue encontrada muerta.

Actualmente, el sujeto se encuentra en la cárcel pagando una condena de 58 años. Sin embargo, se volvió a saber de él en las últimas horas después de que se revelara que, al parecer, Sofía no habría sido su única víctima.

Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido con el alias de la Soga, fue quien destapó esto en diálogo con el pódcast Más Allá del Silencio. Según contó, el propio Campo le confesó esto a varios de los compañeros con los que comparte en la cárcel La Tramacúa.

Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado. | Foto: Montaje con foto redes / Fiscalía

“En el mes de junio ese muchacho estuvo por aquí y nos contó cómo había sido la muerte de la niña. Sinceramente, uno tiene hijos pequeños, por lo que esto molesta e inquieta”, contó alias la Soga.

Al parecer, todo se dio mientras jugaban parqués. Incluso, Ramírez Maestre aseguró que, tras escuchar, sintieron junto a sus compañeros impulsos de hacer algo en contra de Campo, pero se abstuvieron debido al buen comportamiento que se lleva, por lo general, en el patio 6 de esta prisión.

Acto seguido, el asesino de Sofía Delgado les habría confesado que ella no era su única víctima, sino que también mató a otras niñas. Incluso, supuestamente entregó un nombre: Erika Sepúlveda, de tan solo 16 años de edad.

“Dijo que él lo disfrutaba, lo hacía por placer. Dijo que las mujeres adultas no le apetecían, que él miraba a una mujer adulta y le cogía rabia, pero que eso hacía que se desquitara con los niños”, comentó.

Alias la Soga explicó que en esa conversación estaba, entre otros, Jhonier Leal, condenado por haber matado a su mamá, Marleny Hernández, y a su hermano, Mauricio Leal.

“Se escuchó muy claro cuando él (Brayan Campo) dijo que tenía muchos casos allá en Valle. Dentro de esas, se me quedó grabado el nombre de una: Erika Sepúlveda“, dijo.

De acuerdo con el testimonio de este hombre, Campo les relató incluso cómo, al parecer, mató a esta adolescente. “Hubo muchas cosas que él nos contó”, indicó.

En medio de la charla, el asesino de Sofía Delgado aseguró que no le ha contado esto a las autoridades porque nadie le “propone” algún trato y, por lo mismo, considera que “no vale la pena decir la verdad”.

La Soga manifestó que logró convencer a Campo de que pensara detenidamente en la situación y en algún momento confesara todo lo que ha hecho, esto para que las familias de las víctimas puedan saber qué pasó con sus seres queridos.

“Sinceramente, son muchos casos que no se saben y en los que de pronto se ha culpado a otra persona, pero en verdad ha sido Brayan (…) Él dice que hubo casos en los que capturaron a gente inocente porque el de la culpa es él”, añadió.