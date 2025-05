Brayan Campo confesó lo que hizo poco después de matar a Sofía Delgado y esconder su cuerpo: “Me salió del alma”

“Cuando estaba en Palmira sí lo pensé porque no le encontraba razón a vivir. [...] La directora de la cárcel de allá me habló y me llegó al corazón, me dijo que cuando tuviera esos pensamientos siempre tuviera en la mente a mi hija, que no le quitara la oportunidad a ella de tener un papá”, manifestó.