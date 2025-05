Le preguntaron a Brayan Campo por qué asesinó a la niña Sofía Delgado y su respuesta sorprende: “Sentía un desaliento”

“ Y no sé si ustedes creen en la brujería, o no, pero pues, un busca razones. Uno busca la razón psicológica, uno se hace un autoanálisis del porqué, de pronto en la infancia de uno hubo algo que generara que uno tuviera ese tipo de pensamientos, o lo de la brujería. ¿Por qué digo brujería? Porque es que yo, antes de organizarme con mi mujer, molestaba con alguien por ahí. O sea, tenía una relación con otra persona, no era nada serio”, dijo Campo.

“Donde ella le escribía que me separara de la mamá de la niña, que me separara de la niña, de mi familia, y que solo tuviera ojos para ella ”, agregó Campo en ‘Conducta Delictiva’.

“De un momento a otro, en esos días me empezó a maquinar la cabeza, en cometer un homicidio. O sea, yo estaba por ahí como aburrido y en la cabeza me imaginaba matando a una mujer ‘x’. Era como una presión, una voz interna que me decía que cometiera ese delito. Y en mi mente visualicé como a dos mujeres adultas, pero nunca lo hice, solo me lo imaginaba. Ahora me pregunto yo, pues pensando esas cosas tan macabras, por qué no busqué ayuda espiritual o psicológica. Pero bueno, ya pasó”, recordó el asesino en el programa citado anteriormente.