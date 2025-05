“Eres la mejor mamá”: revelan carta de Sofía Delgado, niña asesinada en Candelaria, Valle del Cauca

La mamá de la menor, narró en el noticiero citado anteriormente lo duró que es saber que hoy, sábado 3 de mayo, su hija no está para celebrarle su cumpleaños número 13.

“Esta fecha es un día que nos marca a todos como familia, porque uno nunca se imaginó, yo no me imaginaba que no iba a estar para sus 13 años, pero yo sé que ella está en el cielo, es un ángel de Dios y todos los abrazos, todos esos besos se los mandamos desde acá, desde la tierra a ella allá donde está, al lado de los ángeles”, dijo Zúñiga en Noticias Caracol.