A Evelyn Rodas le preguntaron si su exesposo, Brayan Campo, estaría involucrado en otros asesinatos, y su respuesta fue tajante

Mientras el asesino Brayan Campo, quien fue condenado a 58 años y tres meses de prisión por el asesinato de la niña Sofía Delgado, estuvo en la cárcel La Tramacúa, ubicada en Valledupar, otro reo afirmó que él había dicho estar involucrado en otros crímenes.

En medio de unas declaraciones entregadas en el pódcast Más allá del silencio, el también asesino Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias el Señor de la Soga, aseguró que en medio de una partida de parqués, Campo había manifestado que era responsable de otros crímenes y que, supuestamente, había mencionado a Erika Sepúlveda, adolescente de tan solo 16 años de edad que apareció muerta junto a su amiga Tatiana Trujillo en un cañaduzal, en Villa Rica, Cauca, en agosto de 2022.

En una reciente entrevista en el pódcast Conducta delictiva, Campo juró por su hija que él no es responsable de más asesinatos y que en ningún momento le dijo eso a alias el Señor de la Soga, antes de que lo trasladaran desde la cárcel La Tramacúa a Cómbita, en Boyacá.

Luego de la entrevista en Conducta delictiva a Campo, también decidió hablar en ese mismo pódcast Evelyn Rodas, exesposa del asesino. Allí le preguntaron que si ella creía que el padre de su hija en realidad habría asesinado a más menores, aparte de la niña Sofía Delgado.

Brayan Campo y Evelyn Rodas. | Foto: Pantallazos de videos de 'Conducta Delictiva'

“Mira, realmente no, y te digo por qué. Primero, el señor [alias el Señor de la Soga] tiene muchas cosas en las que ni siquiera tiene la razón, porque primero Brayan nunca tuvo una ferretería. Él habla de una ferretería. Brayan nunca ha tenido negocio; el primer negocio que teníamos era el de Chimuelo, que era el de crocretas para animales", afirmó Rodas en Conducta delictiva.

Además, Rodas aseguró que los tiempos que mencionó alias el Señor de la Soga, en medio de los señalamientos contra su exesposo, no coincidían.

“Para el tiempo en el que él estaba, según tengo entendido yo, porque yo he estado como muy pendiente de mi caso; entonces ya me habían informado que a Brayan lo habían trasladado en el mes de mayo y él [alias el Señor de la Soga] dice que habló con él en junio. ¿Si Brayan ya había sido trasladado desde mayo, cómo habló con él en junio?“, agregó la exesposa del asesino de Sofía Delgado.

Lo que trata de explicar Rodas en Conducta delictiva es que, según ella, a Campo lo trasladaron desde la cárcel La Tramacúa a la de Cómbita, en el mes de mayo.