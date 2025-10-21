Suscribirse

NACIÓN

Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, contó la verdad sobre muerte de Erika Sepúlveda: habló desde la cárcel y reveló todo

Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido con el alias del Señor de la soga, aseguró el mes pasado que Campo había confesado estar detrás de la muerte de la joven Sepúlveda.

Redacción Nación
21 de octubre de 2025, 12:54 p. m.
El asesino Brayan Campo en entrevista con el pódcast Conducta Delictiva.
En días pasados, el asesino Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias el Señor de la soga, quien paga una condena de más de 30 años en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, afirmó que Brayan Campo, sujeto que asesinó a la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca, había dicho en medio de partida de parqués que la menor por la que paga una pena de 58 años, no fue su único caso.

En diálogo con el pódcast Más allá del silencio, alias el Señor de la soga, afirmó que, hasta Campo, entregó el nombre de una menor. Se trata de Erika Sepúlveda, adolescente de tan solo 16 años de edad, que apareció muerta junto a su amiga Tatiana Trujillo en un cañaduzal, en Villa Rica, Cauca, en agosto de 2022.

Contexto: Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, habría matado a más niñas: destapan confesión que habría hecho en la cárcel

Ahora, transcurridos pocos meses de lo dicho por alias el Señor de la soga, Campo decidió hablar desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, prisión de máxima seguridad a donde fue trasladado.

En medio de una entrevista con el pódcast Conducta delictiva, Campo juró por su hija que él no es responsable de más asesinatos. De tal modo, dijo desconocer por qué alias el Señor de la soga salió con que él había dicho estar detrás del crimen de la joven Sepúlveda.

De hecho, Campo afirmó que, mientras estuvo en la cárcel La Tramacúa, nunca habló con los presos, entre estos el Señor de la soga, de los casos de cada uno.

Brayan Campo, confeso asesino de la niña Sofía Delgado.
Brayan Campo y el homenaje a niña Sofía Delgado, niña que tenía 12 años. | Foto: Suministrada a Semana.

Yo nunca tuve ninguna amistad con él [el Señor de la soga], porque ese señor era ya como de edad y yo siempre mantenía, era con personas de mi edad“, dijo Campo en Conducta delictiva.

Campo también aseguró que sus familiares le dijeron que el Señor de la soga dijo que él había hecho la confesión sobre Sepúlveda en el mes de junio, algo que dijo no coincide, porque en esa fecha ya había sido trasladado a la cárcel de Cómbita.

Contexto: Mamá de Sofía Delgado habla tras escuchar supuesta confesión de Brayan Campo sobre más asesinatos: “Estremece”

Ahí se le cayó la mentira, porque yo en junio ya estaba acá. A mí me trasladaron en mayo a esta cárcel [Cómbita]; yo me vine a dar cuenta de ese caso [el de Erika Sepúlveda] ahora cuando ese señor hizo la entrevista y la verdad no tengo conocimiento sobre el porqué [dijo eso]. Uno saca la hipótesis de que por ganar fama, o de pronto ganar dinero a través de esa fama“, agregó Campo en el pódcast citado anteriormente.

De tal modo, Campo insistió en que nunca había escuchado el nombre de la joven Érika Sepúlveda.

Si no creen en mis palabras, busquen en la Fiscalía, en la Policía, si hay alguna investigación sobre eso. Y si hay una investigación que vengan y me pregunten que yo estoy abierto a responderles. O que miren las cámaras para ver si yo salgo ese día en Jamundí. Porque yo creo que si fue en Jamundí o Villa Rica, tiene que haber cámaras por ahí”, aseveró en Conducta Delictiva.

Campo envió un mensaje a la familia de Erika Sepúlveda

El asesino Campo aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a la mamá de la joven asesinada. Le dijo que no pare en la búsqueda de los responsables de su muerte, dado que, según él, no fue el responsable.

Esté tranquila de que yo no fui, se lo puedo jurar por mi hija, que es como lo más valioso que tengo en este momento. Yo no cometí ese feminicidio. Señora Leidy Sepúlveda, con la mano en el corazón y con toda la sinceridad, le digo que yo no tengo que ver con eso que están diciendo, yo esta entrevista la doy es pensando en usted porque sé que es muy duro de que de pronto le remuevan a usted ese caso. La quiero invitar a que siga buscando, que no se rinda, que la verdad, yo no tuve nada que ver”, fue el mensaje que le envió Campo a la mamá de Erika Sepúlveda.

