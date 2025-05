En medio de la entrevista, la periodista le preguntó cómo era la relación con su hija, también menor de edad. Dijo que le gustaba jugar con ella y que no era de su gusto que ella anduviera en la casa en ropa interior.

“No me gustaba que anduviera [la hija] en ropa interior. Me gustaba que siempre estuviera vestida. Yo trataba de que la niña no fuera débil, sino (que) fuera fuertecita. Jugábamos a que yo era el perro y la mordía o ella a mí… esa era el jueguito de nosotros”, expresó Campo, quien tiene 32 años.