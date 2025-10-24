Suscribirse

¿Presagio? Exesposa de Brayan Campo reveló el sueño que tuvo antes de que capturaran al asesino de Sofía Delgado: “No quise contar”

La mujer contó lo que soñó horas antes de que detuvieran al hombre y todo saliera a la luz.

Redacción Nación
24 de octubre de 2025, 5:47 p. m.
Evelyn Rodas, exesposa de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, reapareció nuevamente para hablar del caso y de todo lo que se ha especulado en los últimos días por la supuesta responsabilidad del sujeto en otro crimen, aunque él ha negado que esto sea verdad.

En diálogo con el podcast Conducta Delictiva, la mujer, tal y como lo ha hecho desde el principio, negó estar involucrada en el homicidio de la niña de 12 años, ocurrido en Candelaria, Valle del Cauca.

Entre otras cosas que no se conocían hasta el momento, Rodas reveló un sueño que tuvo en su momento antes de que capturaran a su entonces pareja y en el que presintió lo que había pasado.

brayan campo
La mujer explicó que en medio de las investigaciones, el sujeto en un punto se desapareció y la abandonó, mientras que los agentes lea presionaban para que les dijera en dónde estaba, pero ella no sabía.

Evelyn se cansó y amenazó a Brayan con no dejarle volver a ver a su hija si no se aparecía en la casa, por lo que así lo hizo. “Ese día volvió a las 4:00 de la mañana”, comentó.

Contexto: Reapareció exesposa de Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, e hizo confesión de algo que él le dijo desde la cárcel: “Si usted no me llama”

Tras hablar un poco acerca de que la Sijin lo estaba buscando para darle el celular, hicieron café y se acostaron a dormir, fue entonces cuando sintió el presentimiento. “Hay algo muy random porque yo a veces me entero de verdades por medio de sueños”, contó.

“Esa vez, antes de despertarnos, yo soñé que él me decía al oído: ‘Sí, fui yo’. Inmediatamente llegaba la Policía y lo arrestaban”, agregó.

Habla la exesposa de Brayan Campo: lo que NADIE sabía sobre el caso Sofía Delgado

En ese momento quedó muy sorprendida, por lo que al despertarse dudó mucho de si era un sueño o en verdad Brayan le había hablado al oído confesándole el crimen.

“No le quise contar nada porque dije: ‘No le voy a contar nada porque si yo le digo lo que acabo de señor, es obvio que él se va a paniquear y no va a ir’”, explicó.

Contexto: Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, contó la verdad sobre muerte de Erika Sepúlveda: habló desde la cárcel y reveló todo

Así lo hizo y nunca le dijo nada de ese sueño al papá de su hija, por lo que se despertó y siguió con total normalidad el día. Tras esto, el hombre le pidió que le prestara la bicicleta para ir por la moto y, posteriormente, acercarse hasta la Sijin para reclamar su celular.

“Él se fue, pero yo seguía con ese sueño en la cabeza y decía: ‘¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Será que es un sueños más?’“, relató.

Después de esto, alistó a su hija y la llevó a la guardería para finalmente abrir el local, el mismo en el que el sujeto asesinó a la niña. Poco después de que empezara a hacer el aseo, la Policía llegó y la capturó por su presunta responsabilidad en el crimen.

La llevaron hasta la Sijin y allí se encontró con Campo, a quien confrontó y este le terminó confesado que sí era el responsable de haberle quitado la vida a Sofía Delgado. Finalmente, su sueño se hizo realidad.

