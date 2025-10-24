Reapareció exesposa de Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, e hizo confesión de algo que él le dijo desde la cárcel: “Si usted no me llama”

En la cárcel de Cómbita, en Boyacá, paga su condena Brayan Campo, asesino de la niña de 12 años Sofía Delgado, cuyo cuerpo fue hallado en un cañaduzal en la vía Candelaria-Florida, Valle del Cauca, el 29 de septiembre de 2024.

La menor fue hallada muerta después de haber sido reportada como desaparecida en el corregimiento de Villagorgona.

Por ese crimen, Campo fue condenado a 58 años y tres meses de cárcel. Transcurrido más de un año de la muerte de Sofía, quien reapareció en una entrevista fue Evelyn Rodas, exesposa del asesino.

El asesino Brayan Campo en una reciente entrevista con el pódcast Conducta Delictiva. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube Conducta Delictiva.

En medio de una entrevista para el pódcast Conducta Delictiva, Rodas insistió en que nada tuvo que ver con el crimen de Sofía y, por el contrario, dijo que ella jugó un rol clave para que Campo fuera capturado, dado que intentó huir del país.

De hecho, en Conducta Delictiva, hizo una confesión de algo que Campo le dijo desde la cárcel: “Mucha gente dirá: ‘Es que ella no ayudó en nada’. Pero realmente si yo no lo hago venir a él, no lo capturan. Incluso, hubo una oportunidad en la que me dijo: ‘Por vos es que estoy aquí en la cárcel’. Me dijo: ‘Por vos es que estoy aquí, porque esa gente no hizo nada. Si usted no me llama y me dice lo que me dijo, yo no vuelvo’”.

En medio de su entrevista, Rodas afirmó que para ella ha sido muy duro el aceptar que convivió tantos años al lado de un “monstruo”, como lo era Campo.

“Yo decía: ‘¿Cómo puede vivir con una persona así todo este tiempo?’ Viví con un asesino y claro, eso empezaba a consumirme. Yo empezaba a dejar de comer, de dormir, por todo eso. Porque ni siquiera en mi hija pensaba cuando todo esto sucedía”, recordó Rodas en Conducta Delictiva.

De tal modo, afirmó que llegó a pensar en poner fin a sus días.

“Simplemente, quería acabar con esto y que todo parara y ya. Porque yo decía: ‘Los días pasan y yo sigo despierta y las cosas no cambian’. Entonces, ya llegó un punto en el que yo traté de suicidarme. Y ya después, en medio de una llamada, mencionaron el nombre de mi hija y yo dije: ‘No puedo más, yo necesito ayuda porque ¿quién va a cuidar de mi hija?’; y mi pensar solamente era como licor", recordó Rodas en el pódcast citado anteriormente.

Vale recordar que, en una reciente publicación en Facebook, Leidy Zuñiga, mamá de Sofía, le solicitó al asesino Campo que por favor no nombre más a su hija.

Brayan Campo y Leidy Zuñiga | Foto: Redes sociales de Brayan Campo y pantallazo de video de Más allá del silencio, respectivamente.