Mamá de Sofía Delgado estalló tras nueva declaración de Brayan Campo, asesino de su hija: le hizo una petición

Desde la cárcel, Brayan Campo, asesino de la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca, ofreció nuevamente una entrevista al pódcast Conducta delictiva. En esta ocasión, el criminal, quien está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, se refirió a los señalamientos de otro reo, sobre su supuesta participación en el crimen de la adolescente Erika Sepúlveda, algo que negó rotundamente.

Sin embargo, en medio de la entrevista, hubo momentos en que Campo mencionó a Sofía Delgado, niña de tan solo 12 años, que mató y luego abandonó en un cañaduzal de la vía Candelaria-Florida, Valle del Cauca.

Tras lo anterior, Leidy Zuñiga, mamá de Sofía Delgado, estalló a través de su cuenta en la red social Facebook, y le hizo una petición puntual al asesino. Le solicitó que, por favor, no nombre más a su hija.

El asesino Brayan Campo mientras ofrecía la entrevista con el pódcast Conducta Delictiva. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube Conducta Delictiva.

“Lo primero que les dije a los que iban a entrevistar a este tipo, que no quería que nombraran el nombre de mi hija y este tipejo es lo primero que hizo. Si algún familiar está leyendo esto, que no mencioné el nombre de mi hija, ni para bien, ni para mal. Primero, por respeto a la familia, y segundo, por respeto a la memoria de Sofía. Él no tiene ningún derecho de mencionarla. Mentiroso, desgraciado, qué más se le puede decir a este cínico y el perdón que se lo pida a Dios, primeramente”, dijo puntualmente Zúñiga en un mensaje que compartió a través de su cuenta en Facebook.

Vale mencionar que, en medio de la reciente entrevista, Campo, quien paga una condena de 58 años, aseguró que no es cierto que él haya dicho, tal como lo mencionó el reo Luis Gregorio Ramírez Maestre, alias el Señor de la soga, que él tenía responsabilidad en la muerte de las adolescentes Erika Sepúlveda y Tatiana Trujillo, en hechos ocurridos en agosto de 2022.