Brayan Campo confesó que todavía habla con su exesposa Evelyn Rodas; contó lo que se dijeron: “Quedé en shock”

Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado, reapareció para responder a las acusaciones hechas por alias Soga, quien fue su compañero de patio, sobre el crimen de Erika Sepúlveda, en el que supuestamente habría participado.

El hombre negó que esto fuera verdad y anunció que tomará acciones judiciales para que se esclarezca todo. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención es que confirmó que todavía mantiene comunicación con Evelyn Rodas, quien era su pareja cuando mató a Sofía y es la mamá de su pequeña hija.

Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado. | Foto: Montaje con foto redes / Fiscalía

Campo explicó que fue ella la persona que le dio la noticia sobre las acusaciones que había en su contra. “Yo casi todos los días la llamo para preguntarle por la niña”, comentó.

“Ella estaba toda enojada conmigo y estaba llorando, entonces me dijo: ‘Brayan, dígame la verdad. ¿Quién es Erika Sepúlveda?’ Yo pensé que de pronto era que me habían inventado alguna amante y yo le dije que no sabía quién era", relató.

Tras esto, la mujer le explicó lo que alias Soga estaba diciendo acerca del crimen porque él, supuestamente, se lo había confesado y hasta le había dicho que “disfrutaba” hacer ese tipo de cosas.

Ante esto, el hombre le negó a su expareja que esto fuera cierto, pero ella le insistió en repetidas oportunidades. “Me decía: ‘dígame la verdad, dígame la verdad’”, dijo. Por ello, le reiteró que no tenía nada que ver en el asesinato de Erika Sepúlveda.

“Con eso le di tranquilidad a ella porque entró en razón al pensar que nunca anduve con esas personas, nunca salía a fiestas y eso”, añadió.

Después de esto, se comunicó de inmediato con su madrastra y ahí tomaron la decisión de contratar a un abogado para que lo defienda de estas acusaciones. “Cuando yo recibí la llamada (de Evelyn) quedé como en shock”, manifestó.

Toda esta información, aseguró Campo, le generó mucha rabia y también a toda su familia, lo que lo analizó mucho y decidió dar la cara para contar su verdad sobre su supuesta responsabilidad en el crimen de Sepúlveda.

“Quiero aclarar las cosas y tengo la plena certeza de que no me van a involucrar judicialmente porque no tengo nada que ver, eso fueron solo palabras lo que se inventó ese señor”, comentó.

Incluso, le envió un mensaje a la mamá de Erika Sepúlveda en el que le pidió que confíe plenamente en lo que está diciendo acerca de que no tuvo nada que ver en el asesinato y que no está saliendo a aclarar esta información por fama.