Brayan Campo se arrepintió de matar a Sofía Delgado y le envió mensaje a la familia: “Todos los días lloro”

Brayan Campo fue condenado a 58 años de cárcel por matar al interior de un local a Sofía Delgado, una niña de tan solo 12 años de edad. El crimen ocurrió en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, pero generó consternación y rechazo en todo el país.

Ahora, meses después de lo ocurrido, el hombre rompió su silencio y habló por primera vez de lo que ocurrió ese día, lo hizo en el pódcast Conducta Delictiva. Entre otras cosas, aseguró que unas voces en su cabeza le dijeron que matara a una mujer, pero en ese momento apareció la pequeña y por ello se convirtió en la víctima.

El cuerpo de la niña fue encontrado muchos días después de su desaparición. | Foto: Tomado de Redes Sociales

Asimismo, afirmó que desde el primer momento se arrepintió de lo que hizo, pero hoy en día está pagando las consecuencias. Una de ellas, en su momento, fue haberse alejado de sus creencias.

“Yo antes era como muy católico y de Dios, pero de un año para acá me empecé a alejar, ya casi ni rezo. Ahora que estoy acá, han venido Testigos de Jehová y me han dicho que veían una buena persona en mí, que de pronto tengo algún problema mental y eso me hizo actuar así”, señaló.

Gracias a todo esto, finalmente volvió a acercarse a Dios y ha tenido mucho tiempo para reflexionar. “Todos los días lloro, cuando oro con Dios le pido disculpas por lo que hice”, mencionó.

Campo manifestó que siempre le pide a Dios que le ayude a saber a la familia de Sofía que él está muy arrepentido y les pide perdón. Por lo mismo, aprovechó el diálogo para enviarle un mensaje a Leidy Zúñiga, mamá de la víctima, y demás familiares por haberle arrebatado la vida a la niña.

El sujeto sostuvo que todos los días se arrepiente por lo que hizo. | Foto: Captura de video: Conducta Delictiva

“Les digo que me perdonen, nada de esto fue personal ni planeado, me dio fue una necesidad de cometer este delito. (...) Todos los días le pregunto a Dios por qué dejó que la niña pasara por ahí, por qué no me morí yo antes de que hiciera eso”, comentó.

El sujeto aseguró que todos estos interrogantes le “carcomen mucho” la mente. “A veces pienso muchas locuras. Yo siento que en el universo no estamos solos y en mi locura me pregunto por qué Dios no intercede y me envía al pasado para evitar que yo hiciera eso”, comentó.

“Yo pienso muchas cosas buscando la manera de evitar que eso hubiera pasado. (...) Yo no dudaría ni un segundo con que mi vida fuera cambiado con la de Sofía. A mí no me importa, yo prefiero morirme a que haya sido ella”, agregó.

Campo sostuvo que no cree que se haya vuelto loco, pero reconoció que es un completo peligro para la sociedad, aunque volvió a señalar que cometió el crimen por las voces que escuchó y que, aseguró, llegaron por la brujería que le estaban practicando.

“Eso aumentó las ganas de que yo hiciera eso, pero me pregunto: ¿Qué tal que eso volviera a pasar? Por ese lado, yo creería que sí sería un peligro para la sociedad", manifestó.