SEMANA: Siempre fue su sueño ser mandatario de esta ciudad. Ya han pasado aproximadamente dos años y tres meses desde que usted cumplió ese sueño. ¿Sí fue como se lo imaginó o, por el contrario, ese sueño se le volvió una pesadilla?

Alejandro Eder: Mi sueño ha sido trabajar por Colombia, trabajar por mi ciudad y prestar este servicio a la sociedad. Y yo diría que eso es una carrera no solo de dos años, es de más de 20 años, en los cuales he trabajado por la seguridad del país, he sido negociador de paz, he reintegrado a decenas de miles de desmovilizados, he trabajado desde el sector fundacional y hoy tengo el gran privilegio de ser alcalde de Cali en uno de los momentos históricos más complejos de nuestro país, y la verdad es una bendición.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, conversó con Jamir Mina, editor de Regiones de SEMANA, y dejó claro que la ciudad está bajo una campaña de polarización que les funciona a los extremos políticos en esta época electoral. Foto: SEMANA

SEMANA: Se ha suscitado una polémica con la exconcejal Diana Rojas, que dice, básicamente, que la ayuda de ella lo llevó a usted a poder ser alcalde de Cali y que usted no le agradeció. ¿Qué fue lo que pasó con la concejal Diana Rojas?

A.E.: No; yo, la verdad, con Diana tengo una excelente relación. Ella fue una de las personas que se sumó a la campaña; le tengo un gran aprecio. Trabajó con nosotros en Cali 500 al inicio de la administración y, por cierto, ese trabajo de Cali 500 fue fundamental para la conformación del área metropolitana del suroccidente y el plan de desarrollo de Cali hacia el futuro. Aquí, digamos, que solo hay cariño por Diana.

SEMANA: En estos dos años ha habido varios cambios en el gabinete; incluso en dependencias como Bienestar Social han pasado varios secretarios. ¿Hoy el equipo está consolidado o se vienen más cambios?

A.E.: El arte de gobernar es un arte de continuo movimiento. Nosotros tenemos un gabinete que está comprometido con recuperar a Cali. Yo, desde el inicio, le dije al pueblo caleño desde la campaña: “Mira, esto va a ser una tarea muy difícil”. Cali venía de un momento muy complejo, del estallido de 2021; Cali venía de muchísimos años de deterioro donde ni siquiera se hacía mantenimiento a las vías o a los colegios o a los parques. Montamos el mejor equipo, muchas personas, caleños con experiencia, no solo en la ciudad, sino también en Bogotá, para sacarla adelante.

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SEMANA: Sobre el empréstito, hubo críticas por declaraciones suyas en las que se decía que no se iba a alcanzar a ejecutar…

A.E.: Nunca dije eso. Yo nunca dije: “No vamos a alcanzar”. Dije: “Nosotros estamos avanzando en la contratación”. El cupo es por 3,5 billones de pesos. En este momento tenemos 1,4 billones de pesos contratados. Yo creo que en lo que queda de este año será cerca de un billón de pesos adicionales, y queda ya un cupo para el tren de cercanías. Va a estar alrededor de 3 billones de pesos, incluyendo el tren de cercanías. Pero también les aclaro esto a los caleños y a los colombianos: nunca antes en Cali se había hecho una inversión de este tamaño y ya se empiezan a ver los frutos. Por ejemplo, Cali tiene un problema que tiene que ver con la infraestructura escolar, una infraestructura escolar muy deteriorada y además tenía muchos elefantes blancos. Prácticamente, colegios que se habían iniciado, pero a los que no se les hacía nada hacía cinco años y que no se habían terminado. Pues gracias a este proyecto Invertir para Crecer, nosotros ya hemos entregado ocho colegios nuevos; ahora en mayo voy a entregar el noveno y de aquí a diciembre del año entrante vamos a entregar 11 adicionales. Es decir, 20 colegios nuevos, pero 20 colegios a la altura. Algunos de ellos, como por ejemplo el colegio Santa Librada, son colegios históricos que estamos recuperando, que estamos restaurando. Santa Librada es algo que esperamos los caleños hace mucho rato.

Alejandro Eder, alcalde de Cali. Foto: Juan Carlos Sierra / Jorge Orozco / Montaje: Semana

SEMANA: Si todo avanza como usted lo plantea, ¿por qué en redes sociales se muestra una ciudad en deterioro y usted no responde a esas críticas?

A.E.: Lo primero que yo invitaría es a que lo vean en el terreno. Estamos construyendo cuatro hospitales, ya entregamos nueve colegios, 350 kilómetros de vías ya están. Eso se puede ver. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo dije desde el principio: van a querer llenarnos de odio, polarizarnos y dividirnos como estrategia de poder, sobre todo en épocas electorales. Estamos en el momento más tenso del país, y Cali está muy metida en esa tensión. ¿Y por qué no respondo? Porque yo tengo una convicción: los gobernantes no podemos alimentar el odio ni la polarización. Eso distrae de lo importante, que es el desarrollo.

SEMANA: Usted dijo que el presidente le dio la espalda a Cali. ¿Lo mantiene?

A.E.: Al presidente Petro le quedan pocos meses. Intentamos trabajar muchas cosas con él. Algunas salieron bien, como la COP16, que agradezco. Pero en otros temas no, como el tren de cercanías, que está listo y solo falta su aprobación. Ojalá lo haga antes de terminar su mandato.

Panorámica de Cali. Sector turístico de la capital del Valle de Cauca. Foto: Bernardo Peña

SEMANA: ¿Qué espera del próximo presidente para Cali?

A.E.: Que priorice la seguridad en el sur del Valle y el norte del Cauca. Vivimos una situación compleja por narcotráfico, minería ilegal y violencia. También necesitamos avanzar en proyectos como el tren de cercanías, la PTAR Cañaveralejo y la recuperación de infraestructura clave como el colegio Santa Librada.

SEMANA: Sobre Emsirva y la devolución a la ciudad, ¿les conviene esa decisión?

A.E.: En principio es positiva, porque lleva 20 años intervenida. Pero hay preocupaciones: no está claro si la empresa conserva su principal activo, que son los usuarios. Si no se aclara, podrían devolver una empresa con problemas financieros. Necesitamos claridad de la superintendencia.

SEMANA: Pasemos a temas sensibles para la ciudad. En vías, ¿qué pasa con la avenida Ciudad de Cali?

A.E.: Ya arrancó la obra. Es una de las principales arterias del oriente. Se está interviniendo por tramos y estará lista antes de finalizar el año. No solo es pavimentación, también mejoramiento urbano con andenes y zonas verdes.

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SEMANA: ¿Y en seguridad? Persisten robos violentos y homicidios...

A.E.: Estamos fortaleciendo la seguridad con la Policía y programas sociales. El hurto viene disminuyendo, pero el gran reto es el sicariato, que representa cerca del 80 por ciento de los homicidios. Esto está ligado a dinámicas del crimen organizado. Hemos intervenido en territorios críticos con una reducción del 12 por ciento en homicidios en esas zonas.

SEMANA: Sobre Corfecali, hubo quejas de artistas por pagos atrasados. ¿Qué pasó?

A.E.: Corfecali, cuando la recibí, tenía una deuda de 17.000 millones de pesos. No les había pagado a los artistas hacía tres años. Rescatamos a Corfecali y les pagamos a todos. El año pasado, en seis meses, se les pagó a los artistas; este año, en los primeros tres meses, se le ha pagado a más del 90 por ciento. Entonces, lo que pasa es que, recordemos, obviamente hay quejas y reclamos que siempre hay que atender, pero también, cuando uno mira la situación, lo que nosotros vemos hoy es una Corfecali que ha vuelto a levantar cabeza, que ha organizado las dos ferias con mayor participación de la historia, tanto la de 2024 como la de 2025, y ya estamos trabajando con Corfecali para que incursionen en otros eventos, más allá de la feria. Algo muy importante que va a ocurrir este año en Cali es que se va a adelantar Agroexpo Cali. Agroexpo es un evento que ocurre en Bogotá cada dos años desde hace 50 años, en los años impares, e hicimos una alianza entre Corferias y Corfecali para que en los años pares sea Agroexpo aquí, en Cali, y eso es una iniciativa que se adelantará con Corfecali. Hoy Corfecali es una empresa que está organizada, que está pagando sus cuentas y que sale adelante.

SEMANA: Alcalde, para finalizar… ¿Le golpean las cifras de baja popularidad?

A.E.: Yo nunca he ganado una encuesta, ni siquiera en campaña. Ser alcalde en este contexto no es fácil, pero estoy en la calle, con la gente. Siento el cariño del pueblo caleño. Estamos en una polarización muy fuerte, pero seguimos trabajando con seriedad, sacando adelante obras y programas sociales con el mayor presupuesto de la historia en ese frente. Yo he trabajado más de 20 años por este país y así seguiré.