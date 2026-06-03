“Habrá cero tolerancia frente a la violencia y el vandalismo”: alcalde de Cali, Alejandro Eder, tras marcha de colectivos políticos

La Alcaldía de Cali anunció que mantendrá una política de cero tolerancia frente a los actos de violencia, vandalismo y bloqueos registrados durante las manifestaciones que se desarrollaron en la ciudad luego de conocerse los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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Durante la noche del miércoles, grupos de manifestantes, simpatizantes del candidato Iván Cepeda, se movilizaron por distintos sectores de la capital vallecaucana y protagonizaron afectaciones a la movilidad al ocupar varias vías principales de la ciudad.

Ante estos hechos, el alcalde Alejandro Eder reiteró que la administración distrital respeta el derecho a la protesta y las garantías constitucionales de los ciudadanos, pero advirtió que actuará frente a cualquier conducta que altere el orden público.

“Siempre he sido claro: respeto la protesta pacífica, la autonomía universitaria y los derechos de todos los ciudadanos. Pero habrá cero tolerancia frente a la violencia, el vandalismo y los bloqueos”, manifestó el mandatario.

Presencia de capuchos en inmediaciones de la Universidad del Valle en Cali. Foto: Redes Sociales / Movilidad Cali

Eder indicó que desde la Alcaldía se mantiene una coordinación permanente con la Fuerza Pública y las diferentes dependencias del Distrito para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

“Estamos trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y todo el equipo de la Alcaldía de Cali para garantizar la tranquilidad de los caleños, proteger la democracia y hacer respetar los derechos de la mayoría”, afirmó.

El alcalde sostuvo que la ciudad se encuentra preparada para responder a posibles alteraciones del orden público y señaló que los planes de contingencia se vienen construyendo desde hace varios meses en conjunto con las autoridades.

“Nosotros desde la Alcaldía tenemos una posición muy clara, respetamos la manifestación pacífica, respetamos los derechos de cada ciudadano, pero la tolerancia con la violencia, con el vandalismo, con los bloqueos será cero. Nosotros vivimos en una democracia, todos los ciudadanos tenemos el deber de respetar el proceso democrático y como alcalde haremos todo lo que está legalmente a nuestro alcance para que se respete”, expresó.

El mandatario agregó que la prioridad de su administración es garantizar la convivencia y evitar que se repitan situaciones que afecten la movilidad, el comercio o la seguridad de los ciudadanos.

“Estamos preparados, venimos trabajando ya hace varios meses con la Fuerza Pública, con las distintas dependencias de la Alcaldía y estamos listos para garantizar la tranquilidad en Cali”, señaló.

Sobre los incidentes registrados durante las movilizaciones, Eder aseguró que la reacción de las autoridades fue inmediata cuando aparecieron algunas personas encapuchadas.

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“Ayer salieron cuatro o cinco encapuchados en algún momento, el UNDMO entró inmediatamente. Vuelvo a ser claro y vuelvo a repetirlo, nuestra tolerancia con el vandalismo y con la violencia será cero y estamos listos para actuar”, afirmó.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente de la situación en diferentes puntos de la ciudad y anunciaron que continuarán desplegando operativos para garantizar el orden público durante los próximos días, mientras avanzan las actividades relacionadas con el proceso electoral.