Hallan sin vida a otra mujer que estaba desaparecida en Cali, la segunda en una semana. ¿Qué está pasando?

La aparición sin vida de dos mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas en Cali encendió las alertas de las autoridades y organismos de control, que pidieron acelerar las investigaciones para esclarecer ambos crímenes y dar con los responsables.

Revelan identidad de mujer que apareció muerta y metida en un costal en una vía de Cali: su familia la buscaba desde hace una semana

El caso más reciente corresponde a Jennifer Estrella Guevara Córdoba, una mujer de 30 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 27 de mayo. Su cuerpo fue encontrado en una zona verde del barrio El Lido, en el sur de la capital vallecaucana, luego de varios días de búsqueda por parte de familiares y autoridades.

De acuerdo con información oficial, la víctima presentaba heridas causadas con arma cortopunzante y fue hallada abandonada en inmediaciones de la calle 2A con carrera 50. Las autoridades adelantan labores de vecindario y análisis de cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos movimientos y establecer quiénes estarían detrás del crimen.

La víctima era madre de una menor de edad y había sido vista por última vez en el barrio El Guabal. Su asesinato se conoce apenas días después de otro hecho que conmocionó a la ciudad: el hallazgo del cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, quien también figuraba como desaparecida.

Marcela fue encontrada sin vida dentro de un costal abandonado en un separador vial frente a la estación La Rivera del sistema de transporte masivo MIO, en el nororiente de Cali. Según la información recopilada por los investigadores, la mujer había desaparecido el 21 de mayo y su cuerpo fue localizado varios días después por trabajadores que realizaban labores de aseo en la zona.

La mujer fue reportada como desparecida desde el pasado 21 de mayo. Foto: Screenshot 'x'

Ante la gravedad de los hechos, la Personería Distrital de Cali expresó su preocupación por la muerte de ambas mujeres y solicitó a las autoridades judiciales adelantar investigaciones exhaustivas con enfoque de género que permitan identificar, capturar y judicializar a los responsables. El organismo advirtió que estos casos no pueden analizarse de manera aislada y representan una señal de alerta frente a las violencias que continúan afectando a las mujeres en la ciudad.

El personero distrital, Gerardo Mendoza, reclamó resultados rápidos en las investigaciones y sostuvo que la impunidad no puede prevalecer en hechos que vulneran la vida y los derechos fundamentales de las mujeres. Asimismo, insistió en fortalecer las acciones institucionales de prevención, protección y atención a las víctimas de violencia basada en género.

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Los dos asesinatos han generado preocupación entre organizaciones sociales y ciudadanos, especialmente porque ambas víctimas habían sido reportadas como desaparecidas antes de ser halladas sin vida en distintos sectores de la ciudad. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer si existen elementos en común entre los casos y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los homicidios.

De acuerdo con cifras oficiales del Observatorio de Seguridad, la ciudad registró 409 homicidios entre enero y mayo de 2026, una cifra superior a la reportada durante el mismo periodo del año anterior.