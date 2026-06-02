Alcaldía de Cali pedirá al Concejo que se aprueben $285.000 millones para comprar 341 buses del MIO: estos son los detalles

El Concejo de Cali inició este 1 de junio su periodo de sesiones ordinarias con una agenda que estará marcada por la discusión de varios proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad. Entre las iniciativas que radicará la Administración Distrital se encuentran la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en cumplimiento de una decisión judicial, y una solicitud de recursos por $285.000 millones para la adquisición de 341 buses destinados al sistema de transporte masivo MIO.

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La presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, informó que los proyectos serán presentados por el Gobierno Distrital durante los primeros días de junio y comenzarán su trámite en las respectivas comisiones de la corporación.

Uno de los proyectos que genera mayor expectativa corresponde a la autorización para comprometer recursos de la vigencia 2027 con el fin de financiar la compra de 341 nuevos vehículos para fortalecer la operación del MIO. La iniciativa será estudiada inicialmente por la Comisión de Presupuesto.

Masivo Integrado de Occidente Sistema de Transporte buses de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO/SEMANA

Asimismo, el Concejo deberá analizar una nueva adición presupuestal que superaría los $200.000 millones, recursos que se destinarían a diferentes programas y proyectos contemplados por la Administración Distrital.

En materia de planeación urbana, los concejales tendrán la responsabilidad de estudiar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, iniciativa que será debatida en la Comisión de Plan y Tierras. El ajuste al POT responde a una sentencia judicial que obliga al Distrito a realizar modificaciones en este instrumento de planificación.

Otro de los proyectos que llegará a consideración del cabildo es la creación del Sistema Distrital de Vivienda, una propuesta que busca fortalecer las políticas de acceso a vivienda para los caleños mediante la entrega de subsidios, la titulación de predios y otras acciones dirigidas a familias en condición de vulnerabilidad.

De igual forma, el Gobierno Distrital presentará nuevas adiciones presupuestales encaminadas a fortalecer programas sociales incluidos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

Durante la instalación del periodo ordinario de sesiones, el secretario de Gobierno de Cali, Fernando Antonio Grillo Rubiano, delegado por el alcalde Alejandro Eder, confirmó que la agenda legislativa contempla cuatro nuevas iniciativas para discusión del Concejo.

El funcionario recordó además que la corporación deberá continuar el trámite de varios proyectos que quedaron pendientes de aprobación en segundo debate durante el periodo anterior. Entre ellos figuran el nuevo Estatuto Tributario de Cali, la política pública de paz, la desafectación de predios requerida para la construcción del canal Figueroa y el plan de movilidad para la bicicleta.

El Concejo de Cali instaló su periodo de sesiones ordinarias de junio. Sobre la mesa están debates cruciales como la reforma al POT, el estatuto tributario y la aprobación de vigencias futuras para el transporte masivo. Foto: Concejo de Cali

Con esta agenda, el Concejo de Cali enfrentará durante las próximas semanas la discusión de iniciativas que impactarán áreas clave como la movilidad, el ordenamiento territorial, la vivienda y la inversión social, consideradas fundamentales para el desarrollo de la ciudad y su área de influencia regional.