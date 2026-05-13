Lo que se sabe sobre presuntas amenazas a concejales de Cali: habría un plan para quemar el recinto en plenario

Preocupación y rechazo generaron en la plenaria del Concejo de Cali varios mensajes difundidos en redes sociales, en los que se haría alusión a presuntas amenazas contra los concejales e incluso a la posibilidad de incendiar el recinto donde actualmente sesiona la corporación.

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Diferentes cabildantes solicitaron la intervención inmediata de los organismos de seguridad y plantearon llevar el caso ante la Fiscalía General de la Nación, ante lo que consideran mensajes intimidatorios y hostigamientos dirigidos contra los integrantes de la corporación.

El concejal Fabio Alonso Arroyave Botero advirtió que la situación debe ser atendida con urgencia por las autoridades. “Urge que el Concejo emprenda las acciones contra quienes amenazan con incendiar la corporación. Me parece grave que tras del debate de querer hacer política para llegar al Concejo, se quiera atemorizar a los actuales concejales. Creo que todo tiene un límite, por tanto los organismos de seguridad deben tomar acciones inmediatas sobre este andamiaje que se hacen en redes por parte de actores que quieren llegar acá”, afirmó el cabildante.

Concejo de Santiago de Cali sesiona en su sede provisional del Centro Cultural de Cali. Foto: Bernardo Peña

Por su parte, la presidenta del Concejo, Daniella Plaza Saldarriaga, aseguró que la seguridad del recinto donde funciona temporalmente la corporación está garantizada, luego de conversaciones sostenidas con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Herbert Luguiy Benavides Valderrama.

La dirigente explicó que por esa razón se reforzó la presencia policial en el centro cultural donde actualmente se realizan las sesiones y se mantienen los esquemas de protección para los concejales. “El llamado es al respeto para todos los concejales”, expresó Plaza Saldarriaga.

La presidenta también rechazó los mensajes relacionados con una eventual agresión al recinto y recordó que en las sesiones participan otras personas además de los cabildantes. “En las sesiones hay más ciudadanos, están los funcionarios del gobierno, medios de comunicación y otras entidades representadas como Contraloría y Personería”, indicó.

En medio del debate, la concejal Alexandra Hernández Cedeño señaló que no se puede permitir que se ataque la legitimidad de la corporación ni que se difunda información falsa sobre el proceso de elección del contralor de Cali, tema que ha generado polémica en los últimos días.

“Hemos sesionado todos los días y en relación a las plenarias relacionadas con el tema de contralor de Cali, el lunes y el jueves dedicamos espacio para cumplir con un mandato del Consejo de Estado. Por tanto, es mentira cuando se afirma que a espaldas de los ciudadanos se eligió al contralor de Cali”, sostuvo Hernández Cedeño.

La cabildante enfatizó además que la elección contó con la participación de los 21 concejales y aclaró que 14 votos respaldaron a la contralora elegida, mientras que los restantes fueron distribuidos entre otros candidatos y votos en blanco.

A su turno, el primer vicepresidente del Concejo, Rafael Andrés Escobar González, aseguró que desde la mesa directiva no se descarta acudir a la Fiscalía por posibles delitos de injuria y calumnia derivados de publicaciones realizadas en redes sociales.

Escobar González también planteó restringir el ingreso al centro cultural donde sesiona actualmente el Concejo para evitar situaciones de riesgo. “Es vital tomar medidas para evitar situaciones mayores de hostigamiento y amenazas”, expresó.

Finalmente, la vicepresidenta de la mesa directiva, María del Carmen Londoño Sanna, indicó que desde días atrás ya se había solicitado un refuerzo de seguridad para el recinto.

“Si bien somos templo de la democracia, no podemos permitir amenazas contra la integridad de los 21 concejales. Eso no puede pasar, menos permitir las vías de hecho. Como Pacto Histórico, instamos al cuidado de la vida, por eso el llamado es a quienes no están de acuerdo con las decisiones que toman uno u otro concejal, se pronuncien en democracia, pero no con violencia”, manifestó la cabildante.