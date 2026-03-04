Congreso de la República

“La representación regional no puede quedarse en el discurso”: Carlos Hernán Rodríguez presenta sus propuestas para llegar al Senado

El candidato dio a conocer los ejes de su candidatura. Viene de ser concejal de Cali por tres periodos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 5:46 p. m.
Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado.
Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado. Foto: cortesía

Carlos Hernán Rodríguez oficializó su aspiración al Senado de la República con una propuesta centrada en fortalecer la incidencia real de las regiones en las decisiones nacionales. Tras tres periodos en el Concejo de Cali, el dirigente plantea que su salto al escenario legislativo no responde a una continuidad automática, sino a la necesidad de llevar la experiencia local a la discusión estructural del país.

Rodríguez ha insistido en que, aunque las regiones participan del debate nacional, pocas veces logran incidir de manera efectiva en la formulación de políticas públicas. “La representación regional no puede quedarse en el discurso; debe traducirse en poder real de decisión”, afirmó, al señalar que el centralismo sigue marcando la agenda legislativa y presupuestal.

Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado
Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado Foto: cortesía

Un episodio personal terminó de consolidar su determinación. Un quebranto de salud reciente lo obligó a hacer una pausa en su actividad pública. Según explicó, ese momento reforzó su convicción sobre el sentido del servicio público. “Entendí que el tiempo es limitado y que la política debe dejar huella institucional, no solo trayectoria”, señaló, al explicar que su apuesta es de largo alcance y no coyuntural.

En medio de un Congreso fragmentado y de un país que enfrenta tensiones fiscales, problemas de seguridad y brechas sociales persistentes, Rodríguez sostiene que la voz de los territorios debe reflejarse en decisiones concretas. “Las regiones conocen sus problemas, pero no siempre cuentan con herramientas para resolverlos desde el nivel nacional”, expresó.

Cali

¿Qué pasó con el Muelle 13 de Buenaventura y por qué sigue en disputa entre el Gobierno y el grupo portuario privado?

Cali

MIO anuncia cambios en paradas y suspensión de una ruta: todo lo que debe saber del nuevo plan de operación

Cali

Furor por el Giro de Rigo en Cali: carrera reunirá competidores de 35 países y moverá el turismo local; estas son las fecha clave

Cali

¿Bici o moto eléctrica? Las reglas de oro de la Secretaría de Movilidad para circular sin multas en Cali

Cali

“Esperar una firma para seguir viviendo”: la historia de Michelle Obando y su apuesta por cambiar la salud en Colombia

Cali

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

Cali

Clima en Cali hoy martes, 4 de marzo: esto dice el Ideam

Política

César Lorduy propone proyectos para otorgar créditos a madres cabeza de familia y un salvavidas para estudiantes del Icetex

Confidenciales

Álvaro Uribe pide que lo ayuden a llegar al Senado y voten por el Centro Democrático: “Daré lo mejor por Colombia”

Cali

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

Su propuesta legislativa se estructura en tres ejes. El primero es la educación, con énfasis en calidad, permanencia y pertinencia productiva. Rodríguez plantea fortalecer la educación técnica y tecnológica y articularla con sectores estratégicos de las economías regionales. “La desigualdad comienza cuando el sistema educativo no logra retener ni formar a los jóvenes para el empleo real”, sostuvo.

El segundo eje es el deporte, entendido como una política de prevención social. Para el aspirante, la inversión en programas deportivos puede convertirse en una herramienta efectiva para fortalecer el tejido comunitario y reducir factores de violencia. “El deporte no es un gasto accesorio, es una inversión social que previene conflictos”, afirmó.

El tercer componente de su agenda es la seguridad con enfoque territorial. Rodríguez plantea que las respuestas nacionales no pueden ser homogéneas y que cada región enfrenta dinámicas distintas. “No se puede combatir la inseguridad con una sola receta para todo el país”, indicó, al insistir en la necesidad de coordinación real entre Nación y territorios, respaldada por presupuestos acordes a las realidades locales.

Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado
Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado Foto: cortesía

Desde su paso por el Concejo de Cali, el dirigente asegura haber identificado una brecha constante entre la norma nacional y su aplicación en los municipios. Ese desfase, a su juicio, debilita la confianza ciudadana en las instituciones. “Muchas leyes se quedan en el papel porque no reconocen las particularidades de los territorios”, afirmó.

El tránsito al Senado, explicó, implica también un cambio en la forma de hacer política, con mayor énfasis en el diseño institucional y menos en la coyuntura. Para Rodríguez, la clave estará en la capacidad de articulación para que las iniciativas regionales no se diluyan en la dinámica parlamentaria.

Con esta candidatura, Rodríguez busca posicionar en el debate nacional una agenda que, según ha dicho, pretende que las regiones dejen de ser solo representadas y pasen a tener influencia efectiva en las decisiones del Congreso.

Más de Cali

Muelle 13, Buenaventura

¿Qué pasó con el Muelle 13 de Buenaventura y por qué sigue en disputa entre el Gobierno y el grupo portuario privado?

El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, sostuvo que está listo el cronograma para poner en marcha el plan de salvamento del sistema de transporte masivo, MÍO, amenazado hoy por una severa crisis estructural. Fotos Raúl Palacios / El País / 23 de Junio del 2023 Cali.

MIO anuncia cambios en paradas y suspensión de una ruta: todo lo que debe saber del nuevo plan de operación

x

Furor por el Giro de Rigo en Cali: carrera reunirá competidores de 35 países y moverá el turismo local; estas son las fecha clave

Decenas de motos eléctricas sin matrícula circulan a diario por las calles de Cali. Su utilización de las ciclorrutas genera debate sobre la falta de regulación y de seguridad.

¿Bici o moto eléctrica? Las reglas de oro de la Secretaría de Movilidad para circular sin multas en Cali

Michelle Obando, candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca

“Esperar una firma para seguir viviendo”: la historia de Michelle Obando y su apuesta por cambiar la salud en Colombia

Masacre en Huila.

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

Cali centro de avistamiento de aves en Colombia

Clima en Cali hoy martes, 4 de marzo: esto dice el Ideam

cleyderson Tejada Martínez, Bioaventura.

La sorprendente historia de Bioaventura: un valluno que pasó de humilde panadero a deportista extremo en redes sociales

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana.

La disputa territorial entre comunidades Misak y el Cric que tiene paralizado el Cauca: estos son los detalles del enfrentamiento

Noticias Destacadas