Carlos Hernán Rodríguez oficializó su aspiración al Senado de la República con una propuesta centrada en fortalecer la incidencia real de las regiones en las decisiones nacionales. Tras tres periodos en el Concejo de Cali, el dirigente plantea que su salto al escenario legislativo no responde a una continuidad automática, sino a la necesidad de llevar la experiencia local a la discusión estructural del país.

Rodríguez ha insistido en que, aunque las regiones participan del debate nacional, pocas veces logran incidir de manera efectiva en la formulación de políticas públicas. “La representación regional no puede quedarse en el discurso; debe traducirse en poder real de decisión”, afirmó, al señalar que el centralismo sigue marcando la agenda legislativa y presupuestal.

Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado Foto: cortesía

Un episodio personal terminó de consolidar su determinación. Un quebranto de salud reciente lo obligó a hacer una pausa en su actividad pública. Según explicó, ese momento reforzó su convicción sobre el sentido del servicio público. “Entendí que el tiempo es limitado y que la política debe dejar huella institucional, no solo trayectoria”, señaló, al explicar que su apuesta es de largo alcance y no coyuntural.

En medio de un Congreso fragmentado y de un país que enfrenta tensiones fiscales, problemas de seguridad y brechas sociales persistentes, Rodríguez sostiene que la voz de los territorios debe reflejarse en decisiones concretas. “Las regiones conocen sus problemas, pero no siempre cuentan con herramientas para resolverlos desde el nivel nacional”, expresó.

Su propuesta legislativa se estructura en tres ejes. El primero es la educación, con énfasis en calidad, permanencia y pertinencia productiva. Rodríguez plantea fortalecer la educación técnica y tecnológica y articularla con sectores estratégicos de las economías regionales. “La desigualdad comienza cuando el sistema educativo no logra retener ni formar a los jóvenes para el empleo real”, sostuvo.

El segundo eje es el deporte, entendido como una política de prevención social. Para el aspirante, la inversión en programas deportivos puede convertirse en una herramienta efectiva para fortalecer el tejido comunitario y reducir factores de violencia. “El deporte no es un gasto accesorio, es una inversión social que previene conflictos”, afirmó.

El tercer componente de su agenda es la seguridad con enfoque territorial. Rodríguez plantea que las respuestas nacionales no pueden ser homogéneas y que cada región enfrenta dinámicas distintas. “No se puede combatir la inseguridad con una sola receta para todo el país”, indicó, al insistir en la necesidad de coordinación real entre Nación y territorios, respaldada por presupuestos acordes a las realidades locales.

Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado Foto: cortesía

Desde su paso por el Concejo de Cali, el dirigente asegura haber identificado una brecha constante entre la norma nacional y su aplicación en los municipios. Ese desfase, a su juicio, debilita la confianza ciudadana en las instituciones. “Muchas leyes se quedan en el papel porque no reconocen las particularidades de los territorios”, afirmó.

El tránsito al Senado, explicó, implica también un cambio en la forma de hacer política, con mayor énfasis en el diseño institucional y menos en la coyuntura. Para Rodríguez, la clave estará en la capacidad de articulación para que las iniciativas regionales no se diluyan en la dinámica parlamentaria.

Con esta candidatura, Rodríguez busca posicionar en el debate nacional una agenda que, según ha dicho, pretende que las regiones dejen de ser solo representadas y pasen a tener influencia efectiva en las decisiones del Congreso.