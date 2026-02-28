La apuesta de Christian Garcés para llegar al Senado: “Hay que sumar fuerzas para rescatar al Suroccidente del abandono”

El abandono estatal, la asfixia económica y la expansión de grupos ilegales forman parte de la grave crisis que atraviesan hoy los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Una coyuntura álgida que, según Christian Garcés Aljure, representante a la Cámara, podría terminar afectando a todo el país.

Por eso, en su aspiración al Senado en las próximas elecciones del 8 de marzo, el candidato por el Centro Democrático propone la solución urgente de “sumar fuerzas” para evitar que la crisis termine desbordando a Colombia. “Al país se lo está tomando el narcotráfico y la violencia desde el suroccidente es algo insostenible”, sentenció.

Garcés recordó que el suroccidente del país ha denunciado un rezago histórico, pero enfatizó que el abandono se profundizó durante el gobierno de Gustavo Petro. “Lo que hemos vivido por años en la región (homicidios, extorsión, presencia armada en los negocios) hoy empieza a sentirse en Bogotá. El país no dimensiona que, si el suroccidente cae, esa violencia se expande”, aseguró.

El candidato al Senado sabe que sin seguridad y generación de empleo no se combate la pobreza. Y ante este contexto afirma que “hay que bajar impuestos, reducir costos y hacer atractiva la región para que vuelvan a invertir en ella”.

Seguridad y empleo

Mientras el mundo mira al Pacífico, explicó Garcés, el suroccidente colombiano se quedó en pausa. El dragado inconcluso del puerto de Buenaventura, la falta de desarrollo en Tumaco y los bloqueos reiterados de la vía Panamericana tienen en jaque a esta región.

“Hicieron más rápido la ampliación del Canal de Panamá que el dragado a 16 metros en Buenaventura. Somos uno de los puertos más importantes de Sudamérica y no es de aguas profundas. Las navieras ya no quieren llegar”, sostuvo.

“En el Cauca hubo 367 menores reclutados en 2024. Nariño tiene 69.000 hectáreas sembradas de coca. Cali siente la presión de los grupos armados con atentados como los de la Tercera Brigada, el Distrito de Aguablanca y el carro bomba frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez. Si el Estado no actúa con tecnología y decisión, vamos camino a lo que estamos viendo en México”, aseveró.

Ley “antibloqueos y reducción de renta”

Garcés propone un salto al Senado para tramitar soluciones de alcance nacional. Plantea un proyecto de ley “antibloqueos” que sancione tanto a quienes bloquean como a quienes permiten bloqueos, además de reducir renta a empresas que contraten jóvenes menores de 28 años: “Es la población más desempleada y la que está nutriendo los grupos ilegales por falta de oportunidades”.

En su discurso aparece un concepto que repite con frecuencia: “Sumar fuerzas”. “No podemos aceptar el odio ni la división. Necesitamos unir a los ciudadanos, la clase política y el empresariado del Valle, Cauca, Nariño, el Eje Cafetero y Chocó, que hoy está prácticamente incomunicado”, dijo.

Garcés ha sido crítico con el gobierno Petro, por eso el más reciente pronunciamiento sobre el impuesto extraordinario al patrimonio lo lleva a comprometerse con el empresariado.

“Sentimos alegría por aquellos a los que les subieron el salario mínimo, pero las informaciones que recibimos todos los días es que están despidiendo empleados porque las empresas no aguantan las cargas. Si seguimos así, el desempleo formal va a crecer. Con un nuevo liderazgo presidencial, como el que representa Paloma Valencia, habría confianza para invertir”, señaló.

La “mermelada” sigue presente

Su crítica a la “izquierda radical neocomunista”, como la llama, es frontal. Pero también reconoce fallas internas: “Siento que hay una parte de la clase política que vive de la ‘mermelada’ (de los contratos y puestos) y se venden al presidente de turno sin exigir lo que merece la región”, aseguró.

Por eso, espera que, en estas elecciones de marzo , se escoja a un Congreso comprometido con aliviar el bolsillo de los ciudadanos, impulsar la generación de ingresos para las familias, que apoye al sector productivo, y que los votantes también se pregunten: “¿A qué se dedican los congresistas elegidos?”.

Finalmente, Garcés Aljure recordó que, a sus 27 años, realizó denuncias contra el entonces alcalde de Cali, Apolinar Salcedo, que terminaron en destitución y captura de dos concejales. “Desde esa época entendí que la política tiene que servir para defender lo público”, concluyó.

Su salto al Senado responde a la convicción de que los problemas regionales requieren soluciones nacionales. Y con su eslogan, “Sumar fuerzas por el Suroccidente”, busca generar optimismo en un país polarizado.

