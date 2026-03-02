Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

El aspirante al Senado de la República, Víctor Hugo Golú, presentó un paquete de propuestas que incluyen la descentralización del poder nacional, la conversión de Calima-El Darién en distrito turístico y cultural, la formalización del mototaxismo y una fuerte crítica a la gestión de la seguridad en Cali.

Golú planteó que Colombia continúa siendo un país profundamente centralista y que esa estructura ha generado decisiones desconectadas de las realidades territoriales. “Este país es netamente centralista y eso ha conllevado a que aquí se tomen decisiones desconectadas de los territorios”, afirmó.

Su propuesta central consiste en trasladar ministerios a las regiones, según su vocación productiva y problemática social. “Eso quiere decir ministerios en los territorios. Cada departamento tiene una potencialidad distinta. El Valle del Cauca, por ejemplo, es cuna de deportistas; lo lógico es que el Ministerio del Deporte hubiera nacido allí”, explicó.

Víctor Hugo Golú acompañado de Roy Barreras. Foto: cortesía

El candidato agregó que esa misma lógica aplicaría para otras carteras. “Si uno mira a La Guajira, que es uno de los departamentos más desiguales de Colombia, allá debió haberse creado el Ministerio de la Igualdad, porque es donde la problemática es más cruda. Si vamos a un departamento que produce gran parte de los alimentos del país, allí debería estar el Ministerio de Agricultura. Y en la Amazonía deberíamos tener el Ministerio de Ambiente”, sostuvo.

Según Golú, esta redistribución corregiría la actual desconexión entre el Gobierno nacional y las realidades locales. “Eso corrige una cruda realidad: existe una desconexión total entre las decisiones ministeriales y lo que la gente vive en el territorio”, señaló.

En materia regional, el candidato también propuso impulsar la transformación de Calima-El Darién en distrito turístico y cultural. Explicó que el municipio recibe una alta afluencia de visitantes, pero los beneficios económicos no se traducen en ingresos estructurales para la administración local.

“Hoy mucha gente quiere ir al Darién a pasar un fin de semana, pero al municipio no le están quedando recursos suficientes ni se ha potencializado su desarrollo. Convertirlo en distrito turístico permitiría que recoja más ingresos y esos recursos se inviertan en obras de calidad e impacto para la comunidad”, indicó.

Otra de sus propuestas, que calificó como polémica, es la formalización del mototaxismo en ciudades como Cali, Cartagena, Bogotá y Medellín. Golú reconoció que se trata de una actividad que actualmente opera en la informalidad, pero aseguró que la persecución no ha resuelto el problema.

“Eso ya vive entre nosotros. En Cali y en Cartagena es una realidad. La informalidad no se combate persiguiendo al trabajador”, afirmó.

Desde su experiencia personal y profesional, sostuvo que quienes ejercen esta actividad lo hacen por necesidad económica. “Nadie sale a hacer ese tipo de labores si no es para buscar el sustento de su familia. Nadie quiere ser perseguido, lo hacen porque lo necesitan”, manifestó.

Su propuesta contempla la creación de un registro municipal obligatorio de conductores y vehículos, así como la habilitación legal del servicio. “Primero, registro y habilitación legal. Se necesita crear un registro obligatorio que permita identificar a los conductores y a los vehículos”, explicó.

Además, planteó articular el mototaxismo con los sistemas de transporte masivo, especialmente en sectores de ladera donde estos no llegan con cobertura suficiente. “En ciudades como Cali, el mototaxismo se concentra en las laderas, en las partes altas donde el transporte masivo no llega hasta las casas o llega muy tarde. Hay que conectarlo al sistema para garantizar movilidad”, dijo.

Frente a los cuestionamientos sobre seguridad, el aspirante aseguró que la formalización reduciría la incertidumbre de los usuarios. “Hoy el usuario se sube a una moto y no sabe quién conduce. Si formalizamos y legalizamos, esa incertidumbre se acaba y la gente puede andar más tranquila”, sostuvo, aunque aclaró que el proceso debe ser gradual.

En cuanto a la seguridad en Cali, Golú fue crítico con la administración actual. “Soy altamente crítico del alcalde. Como persona lo respeto, pero como alcalde le está quedando grande dirigir la ciudad”, afirmó.

Señaló que la capital del Valle no puede continuar registrando cifras elevadas de homicidios. “Cali no debería tener ninguna muerte violenta, pero no puede seguir teniendo tantas muertes de su gente”, expresó.

El candidato atribuyó parte del problema a factores regionales como el desempleo y el desplazamiento desde otras zonas del Pacífico colombiano. “Parte de la inseguridad tiene que ver con la problemática del Pacífico, con el desempleo y con personas que llegan buscando oportunidades que tampoco encuentran en Cali. Eso genera una ciudad sin oportunidades y con inseguridad”, indicó.

Para enfrentar la situación, propuso mayor inversión en tecnología. “Hay que invertir en tecnología para corregir el tema de seguridad. La tecnología hoy permite enfrentar varias problemáticas, y la seguridad es una de ellas”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el rumbo de la ciudad también depende de las decisiones electorales de los ciudadanos. “Tenemos que comenzar a elegir bien los gobiernos locales. Como distrito, Cali tiene autonomía y recursos suficientes para tomar decisiones a favor de la gente, pero con el alcalde que tenemos muchas decisiones van en contravía del sentir social”, concluyó.