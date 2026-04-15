Confidenciales

Iván Cepeda le pide a Ciro Ramírez que abandone el Senado: “Si no lo hace por voluntad propia, haremos lo que sea necesario con la opinión pública”

El candidato presidencial del Pacto Histórico asegura que el senador del Centro Democrático no debe estar en las sesiones tras haber sido condenado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
15 de abril de 2026, 4:25 p. m.
Iván Cepeda y Ciro Ramírez. Foto: SEMANA

“Usted es un criminal convicto”, le dijo el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez por asistir a las plenarias del Senado tras haber sido condenado en primera instancia por corrupción.

Ramírez ha dicho que sus derechos políticos se mantienen porque la condena no está en firme y que ya presentó la apelación, razón por la cual seguirá cumpliendo con sus labores legislativas.

Sin embargo, el senador Cepeda lanzó varias advertencias a Ramírez que fueron interpretadas por la bancada del Centro Democrático como una amenaza.

“Usted no debe estar aquí, tiene que abandonar este recinto. Si no lo hace por voluntad propia, haremos lo que sea necesario con la opinión pública para que así sea”, dijo el aspirante presidencial.

Así mismo anunció que acudirá a las acciones disciplinarias a que haya lugar para que se investigue lo que está ocurriendo porque, a su juicio, no es ético que esté asistiendo a las sesiones del Senado.