Concejal Andrés Escobar refuta los señalamientos de su expareja por consumo de drogas: “Prefiero que hablen las evidencias”

Cuatro días después de que SEMANA revelara la grave denuncia de Melissa Escobar contra su expareja Andrés Escobar, el concejal de Cali respondió a través de su cuenta de X a uno de los señalamientos más graves en su contra: el abuso en el consumo de drogas que habría interferido en la relación.

El concejal explicó: “Comparto con los caleños y con la opinión pública en general, los resultados del examen toxicológico que me realice el día sábado 8 de noviembre por medio de Sura”.

Antes los señalamientos malintencionados prefiero que hablen las evidencias.



Estoy dispuesto a realizarme nuevamente y de manera pública la prueba de abuso de sustancias. Espero la invitación de los medios de comunicación para que el proceso sea de cara a los ciudadanos.



No… pic.twitter.com/4Dov8HIlSF — Andrés Escobar (@escobarandres90) November 11, 2025

“Quienes desempeñamos cargos de representación ciudadana, tenemos la obligación de garantizar que nuestro trabajo, que incluye la toma de decisiones, se realice en condiciones óptimas de juicio, autocontrol y responsabilidad”, agregó.

El pronunciamiento del concejal de Cali, Andrés Escobar, se dio después de que Melissa Escobar, su expareja, denunciara en exclusiva en SEMANA que uno de los motivos de la separación, además de que lo habría sorprendido siendo infiel, tendría relación con el consumo de drogas del ahora servidor público en la capital del Valle del Cauca.

Melissa Escobar le puso fin a la relación con el exconcejal de Cali, Andrés Escobar, después de que lo habría descubierto siendo infiel en una camioneta de la UNP. | Foto: No

De hecho, Melissa Escobar señaló que “una infidelidad y el consumo de las drogas fue la causal de nuestro divorcio”. Esta revista también obtuvo una llamada que sostuvo con el concejal cuando lo sorprendió siendo infiel y en la que ella le reclamó que “las drogas son lo que lo tienen así también. Estar metiendo ese tusi todos los días, esa marihuana que fuma todos los días”.

Sin embargo, Escobar respondió a esa grave denuncia con el certificado de Sura, afirmando que “no es coincidencia que estas acusaciones falsas se estén dando luego de que presenté la demanda de divorcio. Yo comprendo que una separación es dolorosa para ambas partes, pero no puedo seguir guardando silencio frente a este tipo de declaraciones”.

Melissa Escobar hizo la denuncia contra su expareja revelando que en una ocasión se hizo a una deuda de más de 8.000 dólares para conseguirle la ciudadanía en Estados Unidos a Andrés Escobar, teniendo en cuenta que ella es ciudadana americana. Pero “fuimos a Bogotá para hacer los exámenes médicos y no le aprobaron la residencia porque consumía drogas”.

Cuatro días después de que SEMANA buscó al concejal para buscar una respuesta a esta denuncia, Escobar se pronunció por medio de dicho video y entregó el certificado toxicológico que no detectó ningún tipo de droga en su cuerpo. Por ahora, el caso sigue en manos de la justicia.