“La pesadilla no ha terminado”: la cruda advertencia de Melissa Escobar contra el concejal de Cali, Andrés Escobar

La mujer estuvo a punto de casarse con Escobar hasta que lo habría sorprendido siendo infiel a bordo de una camioneta de la UNP.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 10:56 p. m.
SEMANA reveló la difícil situación por la que está atravesando Melissa Escobar, expareja de Andrés Escobar, quien lo acusa de violentarla económica, laboral, política y psicológicamente, después de que decidió ponerle fin a la relación y cancelar el matrimonio que tenían programado a mediados de este año, después de que lo habría sorprendido siendo infiel al interior de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Cali.

Pero el drama no paró ahí, pues luego de que la mujer decidió terminar la relación, ahora está viviendo una compleja situación financiera después de se quedó con la deuda que le dejó financiar parte de la campaña al Concejo de Cali de su entonces pareja e invertir varios millones de pesos en el matrimonio fallido.

En diálogo con SEMANA, Melissa Escobar detalló que “pensé que mi pesadilla terminaba cuando decidí cancelar mi boba con el concejal Andrés Escobar después de descubrirlo a dos semanas de casarme, siéndome infiel, pues la pesadilla no ha terminado”.

La mujer denunció que el concejal estaría utilizando su cargo y hasta las funciones que tiene como servidor público, para presionar a funcionarios en distintas entidades del Valle del Cauca y bloquear cualquier tipo de vinculación y hasta estaría persiguiendo a su círculo social más cercano que trabaja con la Alcaldía de Cali.

Escobar explicó que después de cancelar su matrimonio con el concejal, “estoy sufriendo de violencia laboral. Está llamando a todas las personas con las que yo me he ganado un espacio gracias a mi trabajo por años, a cerrarme las puertas, a hablar mal de mí. También ejerciéndome violencia psicológica“.

La mujer también detalló que “resulta que estoy sufriendo de violencia económica. Esta persona me está queriendo forzar a firmar un divorcio donde no quiera asumir las responsabilidades financieras y todas las deudas que me dejó a mi nombre”.

Esa situación y las presiones que le estarían cerrando las puertas en las entidades de Cali y el Valle, hoy están creando un hueco económico en el bolsillo de Melissa Escobar, quien espera llegar a un acuerdo con su expareja para poder pagar las deudas que le dejó la campaña y el matrimonio. La mujer resaltó que el pendiente del concejal hoy supera los 180 millones de pesos.

“Todo esto me estaba causando demasiados problemas psicológicos y yo no estoy haciendo esto por venganza. Simplemente, quiero inspirar a las mujeres a que si pasan algún tipo de esta situación, algún tipo de esta violencia salgan corriendo. Ese no es el lugar para estar”, explicó Melissa Escobar.

