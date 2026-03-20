“Posiblemente hay intereses indebidos y oscuros en elección del contralor de Cali”: Hernando González, representante a la Cámara

En el marco de la Plenaria adelantada en la Cámara de Representantes, el representante Hernando González le pidió al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, intervenir de fondo y nombrar una comisión que acompañe la elección del contralor en Cali.

Lo anterior, dice el congresista, porque proceso se surtió con los mismos estándares en el propio Congreso para la elección del contralor general de la Nación, y a pesar de ser un procedimiento exactamente igual al de Cali, en la sultana del Valle los concejales decidieron ‘revocar’ de manera ilegal la terna que se constituyó en 2025, lo que ha generado una interinidad por primera vez en la historia de la ciudad, en la fiscalización de los recursos.

A este llamado por la transparencia, se sumaron varios congresistas, incluyendo la bancada del Pacto Histórico.