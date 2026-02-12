Valle del Cauca

Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

SEMANA conoció que las autoridades trabajan sobre dos hipótesis.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 8:38 a. m.
Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.
Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso. Foto: Tomada de redes sociales.

El macabro hallazgo de una cabeza humana arrojada en un maletín en inmediaciones de la Alcaldía de Cali, en la tarde de este miércoles, generó una ola de especulaciones y dejó al descubierto la problemática de seguridad de la capital del Valle, que ya sobrepasa los 117 homicidios en lo corrido de este año.

SEMANA conoció que las autoridades trabajan sobre dos hipótesis. La primera estaría ligada a presuntos ajustes de cuentas de oficina de sicarios de la ciudad; en ese orden, se presume que la cabeza humana no fue arrojada en inmediaciones del edificio de la Alcaldía, sino que venía siendo arrastrada por el río Cali y unos ciudadanos la sacaron justo en ese lugar.

Las autoridades acordonaron la zona del doble homicidio, en Santa Mónica, norte de Cali, para inspeccionar los cadáveres.
Homicidio en Cali. Imagen de referencia. Foto: Semana

La otra hipótesis, que toma más fuerza, es el envío de un mensaje a la institucionalidad con la puesta de la cabeza humana en ese lugar estratégico. Las autoridades creen que el macabro crimen tendría relación con hechos de violencia que vienen ocurriendo en el centro y norte del Valle, donde hay un reacomodamiento de viejas estructuras narcotraficantes que quieren apoderarse de nuevo de las líneas criminales.

Eso cobra más fuerza con el hallazgo de otros restos humanos en el municipio de La Unión, también en el Valle. Todo parece indicar que ambos hechos podrían tener relación y la capital del departamento estaría siendo escenario de retaliaciones narcotraficantes.

Cali

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Cali

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Cali

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

Cali

No tienen que pagar el impuesto predial ni el ICA, durante tres años: exoneración para ciertas personas en Cali

Cali

Disidencias atacan de nuevo a Cajibío, Cauca: hay un policía herido y evacúan el centro del municipio

Cali

Hallan cabeza humana tirada en un maletín en inmediaciones de la Alcaldía de Cali

Turismo

Cali se posiciona como ‘Ciudad de las Aves’ al transformarse en el escenario de Colombia Birdfair 2026: eventos y cómo asistir

Frente a esto, el concejal Roberto Ortiz cuestionó que si este hecho se trata de un “¿desafío directo al poder? [...] Las autoridades de Cali deben activar todas las alertas tras el hallazgo de una cabeza frente al CAM. No es casual: aparece precisamente donde se debate (Concejo) y se deciden medidas (Alcaldía) contra la criminalidad desbordada”.

En palabras del cabildante, esto es un claro mensaje de intimidación. “Esta práctica, característica de los carteles mexicanos para amenazar adversarios y autoridades, no debe subestimarse. En el Pacífico colombiano ya se ha alertado sobre su fuerte presencia, y Cali constituye el principal epicentro de sus operaciones ilícitas”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que desde su administración respaldan a la Policía Metropolitana y la Fiscalía para esclarecer “este crimen atroz”.

El mandatario local también pidió claridad e investigación para saber si este hallazgo tiene que ver con guerras de carteles. “En Cali actuamos con absoluta determinación para que las autoridades competentes establezcan con claridad lo ocurrido y determinen si existe relación con hechos similares registrados en el norte del Valle del Cauca en las últimas 24 horas”.

Más de Cali

obras de reparcheo en las diferentes vías de la ciudad

Estas son las zonas donde operan los 38 frentes de bacheo diarios en Cali

Panorámicas de Cali

Clima de Cali hoy 12 de febrero de 2026: información para tener en cuenta

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.

Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

La inteligencia artificial explica cómo será el trabajo del futuro

Más de 1.000 empresas podrán acceder a un kit gratuito de IA en Cali. ¿De qué se trata y cómo participar?

Cali, Colombia

Estudian límites de altura en construcciones en Cali: un proceso articulado para definir normas

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este viernes una nueva medida sobre los impuestos en la ciudad. Se trata del ‘Predial Social’, una novedosa estrategia con la que se busca ayudar a los deudores caleños en situación de vulnerabilidad. Foto Jorge Orozco / El País

No tienen que pagar el impuesto predial ni el ICA, durante tres años: exoneración para ciertas personas en Cali

Combates entre disidentes de las Farc y la fuerza pública en Cajibío, septiembre 14 de 2025.

Disidencias atacan de nuevo a Cajibío, Cauca: hay un policía herido y evacúan el centro del municipio

Las autoridades ya están realizando las investigaciones del caso.

Hallan cabeza humana tirada en un maletín en inmediaciones de la Alcaldía de Cali

Clima en Cali: así estará el pronóstico del tiempo para este sábado 27 de septiembre.

¿Caerán lluvias en Cali?: pronóstico del clima para el miércoles 11 de febrero

Cali tendrá cortes de luz y agua este 14 y 15 de agosto: revisa si tu barrio está en la lista.

Ocho barrios de Cali se quedarán sin agua este miércoles, 11 de febrero

Noticias Destacadas