Lo que habría detrás del macabro hallazgo de una cabeza humana cerca de la Alcaldía de Cali: “Característica de carteles mexicanos”

El macabro hallazgo de una cabeza humana arrojada en un maletín en inmediaciones de la Alcaldía de Cali, en la tarde de este miércoles, generó una ola de especulaciones y dejó al descubierto la problemática de seguridad de la capital del Valle, que ya sobrepasa los 117 homicidios en lo corrido de este año.

SEMANA conoció que las autoridades trabajan sobre dos hipótesis. La primera estaría ligada a presuntos ajustes de cuentas de oficina de sicarios de la ciudad; en ese orden, se presume que la cabeza humana no fue arrojada en inmediaciones del edificio de la Alcaldía, sino que venía siendo arrastrada por el río Cali y unos ciudadanos la sacaron justo en ese lugar.

La otra hipótesis, que toma más fuerza, es el envío de un mensaje a la institucionalidad con la puesta de la cabeza humana en ese lugar estratégico. Las autoridades creen que el macabro crimen tendría relación con hechos de violencia que vienen ocurriendo en el centro y norte del Valle, donde hay un reacomodamiento de viejas estructuras narcotraficantes que quieren apoderarse de nuevo de las líneas criminales.

Eso cobra más fuerza con el hallazgo de otros restos humanos en el municipio de La Unión, también en el Valle. Todo parece indicar que ambos hechos podrían tener relación y la capital del departamento estaría siendo escenario de retaliaciones narcotraficantes.

Frente a esto, el concejal Roberto Ortiz cuestionó que si este hecho se trata de un “¿desafío directo al poder? [...] Las autoridades de Cali deben activar todas las alertas tras el hallazgo de una cabeza frente al CAM. No es casual: aparece precisamente donde se debate (Concejo) y se deciden medidas (Alcaldía) contra la criminalidad desbordada”.

En palabras del cabildante, esto es un claro mensaje de intimidación. “Esta práctica, característica de los carteles mexicanos para amenazar adversarios y autoridades, no debe subestimarse. En el Pacífico colombiano ya se ha alertado sobre su fuerte presencia, y Cali constituye el principal epicentro de sus operaciones ilícitas”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que desde su administración respaldan a la Policía Metropolitana y la Fiscalía para esclarecer “este crimen atroz”.

El mandatario local también pidió claridad e investigación para saber si este hallazgo tiene que ver con guerras de carteles. “En Cali actuamos con absoluta determinación para que las autoridades competentes establezcan con claridad lo ocurrido y determinen si existe relación con hechos similares registrados en el norte del Valle del Cauca en las últimas 24 horas”.