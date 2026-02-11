Nación

Hallan cabeza humana tirada en un maletín en inmediaciones de la Alcaldía de Cali

La Policía Metropolitana indicó que el caso quedó en manos de unidades especializadas de investigación criminal.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 12:27 p. m.
Las autoridades llevan a cabo las investigaciones del caso. Foto: Tomada de redes sociales.

Un hallazgo estremeció la mañana de este miércoles, 11 de febrero, en el centro de Cali. A orillas del río Cali, en inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM), fue encontrado un maletín que en su interior contenía una cabeza humana, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, un ciudadano alertó a la Policía sobre la presencia de un maletín abandonado en la zona. Uniformados que atendieron el llamado inspeccionaron el objeto y, al abrirlo, encontraron una bolsa negra con los restos humanos.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que el caso quedó en manos de unidades especializadas de investigación criminal, que adelantan labores para establecer la identidad de la víctima y reconstruir lo ocurrido. La Fiscalía General de la Nación asumió la coordinación de las diligencias judiciales.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre posibles responsables ni sobre otros restos que pudieran estar relacionados con el caso. Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la recolección de pruebas.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y transeúntes de la zona céntrica de la ciudad, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Este sangriento hallazgo se presenta un día después de que un hombre de 25 años intentara quitarse la vida después de haber asesinado a su pareja en el barrio Sucre, en el centro de Cali.

Los hechos ocurrieron el lunes 9 de febrero en la carrera 12 con calle 15, donde elhombre le disparó a Ana Velascos Riascos, de 30 años.

Un hombre fue asesinado en la zona de Chipichape, en Cali,. Foto: Policía de Cali

Según versiones recogidas por las autoridades, la pareja departió desde el fin de semana y —al parecer, bajo el efecto del licor— el hombre desenfundó un arma y disparó contra la mujer en medio de una discusión.

Ella murió de inmediato. Al ver lo que acababa de hacer, el hombre se disparó y, malherido, fue trasladado a un centro asistencial, donde es atendido. Gerardo Mendoza Castrillón, el personero de Cali, rechazó lo sucedido.

“El asesinato de una mujer es una flagrante violación de los derechos humanos. Desde la Personería de Cali rechazamos este crimen y exigimos una respuesta pronta y contundente por parte de las autoridades”, dijo.

