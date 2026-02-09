Regionales

Terror en Cartago, Valle: hallan cuerpos sin vida de mujeres que estaban desaparecidas

Las autoridades investigan el caso.

Gabriel Salazar López

9 de febrero de 2026, 2:09 p. m.
Imagen de referencia, donde encontraron los cuerpos sin vida.
Imagen de referencia, donde encontraron los cuerpos sin vida. Foto: Suministrada a SEMANA.

En el municipio de Cartago, Valle del Cauca, fueron encontrados dos cuerpos sin vida de mujeres que estaban desaparecidas desde el pasado 3 de febrero. Los cuerpos sin vida serían de María Camila Salazar Cano y Anyi Paola Giraldo Castaño, quienes eran buscadas por sus familiares y las autoridades.

Tras cinco días de búsqueda, los cadáveres fueron hallados en una zona verde ubicada en el jarillón, entre las comunas 6 y 7, hasta donde llegaron las autoridades para realizar los procedimientos de rigor.

Las autoridades indagan el caso. Foto: Archivo de El PaÍs

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía.
Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Foto 1; Colprensa / Foto 2: Getty Images

De igual manera, días después de su desaparición, la motocicleta en la que se movilizaban se encontraba en un potrero, y los teléfonos celulares estaban completamente apagados.

Un equipo de investigadores judiciales trata de establecer qué fue lo que sucedió en este caso que ha generado la indignación de la ciudadanía, que clama que se haga justicia.

Los cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal, con el fin de esclarecer las causas exactas de la muerte, así como confirmar plenamente su identidad.

Las personas que tengan información sobre el caso pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día y garantiza absoluta reserva.

Noticias Destacadas