Los hechos de violencia no cesan en Colombia. Este martes, 3 de febrero, se registró un nuevo ataque terrorista en el departamento del Cauca, exactamente sobre la vía Villa Rica-Caloto.

De acuerdo con la información que se ha conocido, un vehículo cargado con explosivos detonó en plena carretera, lo que causó pánico entre la ciudadanía. Asimismo, se conoció que muy cerca de donde se registró la fuerte detonación hay una base del Ejército Nacional de Colombia.

Los hechos de orden público en todo el territorio nacional colombiano no se detienen, pese a los esfuerzos de las Fuerzas Militares, que han desplegado operaciones en contra de los ilegales. Hasta el momento, no hay reporte de personas heridas.

Enero sangriento en Colombia: los homicidios están disparados en las principales ciudades del país

En esta zona delinquen las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, por lo que descartan que sean los responsables de este nuevo hecho de violencia.

Hasta el momento, desde la Tercera División del Ejército Nacional no se han pronunciado frente a este nuevo acto terrorista. Lo que sí pudo confirmar SEMANA es que, luego del atentado, se desplegaron varias tropas con el fin de adelantar control territorial y evitar nuevos ataques.

Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. Foto: AFP

Por otro lado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio a conocer que, gracias a un trabajo articulado de la Policía Metropolitana, lograron frustrar un nuevo atentado terrorista en esta zona del Valle del Cauca. En este operativo de las autoridades se capturó a dos personas que fueron judicializadas ante la Fiscalía General de la Nación.

“Quiero agradecer y felicitar a la Policía Nacional, porque esta mañana frustraron un nuevo ataque terrorista en nuestra ciudad. Fueron capturados dos individuos afiliados a la organización criminal Jaime Martínez, que querían poner una bomba con pentonita en una estación de policía de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Operativos de la Policía en Cali y su área metropolitana.

Según información de inteligencia, además del atentado contra una estación policial, los capturados planeaban acciones violentas en varios puntos de la ciudad, lo que representaba una amenaza directa para la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.

“Gracias a la inversión que venimos haciendo para fortalecer la inteligencia de la Policía Nacional, el trabajo conjunto y la gran labor del bloque de búsqueda que sigue operando aquí en la ciudad de Cali, logramos capturar a estos individuos”, señaló.