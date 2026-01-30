Un video captó cómo en segundos, hombres que al parecer pertenecen a las disidencias de las FARC, robaron una camioneta al servicio de la concesión Nuevo Cauca, en ese departamento del suroccidente de Colombia.

La grabación deja ver cómo hombres armados interrumpen la marcha del vehículo, obligan a descender a sus ocupantes y se lo llevan.

SEMANA consultó con la ANI para conocer detalles de lo sucedido, pero lo único que dijeron es que se trata de un vehículo de la Concesión Nuevo Cauca, que tiene a cargo la rehabilitación y mejoramiento de la vía existente y la construcción de la segunda calzada entre Popayán y Santander de Quilichao.

El asalto se le atribuye a hombres de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, que tienen fuerte presencia en la zona.

De hecho, no es la primera vez que un episodio de estos se presenta en la zona.

SEMANA reveló cómo el 18 de enero la Policía frustró un robo de una camioneta por parte de hombres armados de esa misma estructura.

Así fue el operativo de la Policía donde frustró robo de camioneta por parte de hombres armados de Iván Mordisco

Sobre el operativo, la Policía del Valle del Cauca explicó que: “Los hechos se registraron cuando cuatro trabajadores realizaban labores de control biológico y se movilizaban en el automotor. Al finalizar la jornada laboral, cuando se disponían a salir, fueron interceptados por dos sujetos armados, uno con una subametralladora tipo Mini Uzi y otro con una escopeta”.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

En esa ocasión, el auto robado iba a ser trasladado a una zona montañosa entre Florida y Miranda.

“En este punto fue identificado el vehículo hurtado, logrando la captura en flagrancia de los dos sujetos por el delito de hurto calificado y la recuperación del automotor, con el apoyo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Valle, el Ejército Nacional y la Estación de Policía Palmira”, dijeron entonces las autoridades.

Impresionante robo de camioneta de alta gama en la vía Panamericana quedó registrado en video

Por ahora, se desconoce el paradero de la camioneta de Nuevo Cauca.