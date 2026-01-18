Así fue el operativo de la Policía donde frustró robo de camioneta por parte de hombres armados de Iván Mordisco.

En las últimas horas, la Policía frustró un robo de una camioneta por parte de hombres armados que serían de las estructuras de Iván Mordisco que delinquen en el Valle del Cauca.

Sobre el operativo, la Policía del Valle del Cauca explicó que: “Los hechos se registraron cuando cuatro trabajadores realizaban labores de control biológico y se movilizaban en el automotor. Al finalizar la jornada laboral, cuando se disponían a salir, fueron interceptados por dos sujetos armados, uno con una subametralladora tipo Mini Uzi y otro con una escopeta”.

Iván Mordisco Jefe de las disidencias de las Farc Foto: GETTY IMAGES

Respecto a los delincuentes, la autoridad indicó además que: “Los individuos, vestidos con prendas negras, obligaron a descender a las víctimas del vehículo, dejando a dos de ellas en el lugar, mientras que a los otros dos los forzaron a subir al asiento trasero del automotor. Durante el hecho, los sujetos manifestaron pertenecer al GAO “Dagoberto Ramos”, señalando que su objetivo era apoderarse del vehículo. Posteriormente, despojaron a las víctimas de dos teléfonos celulares, las obligaron a cubrirse la cabeza y emprendieron la huida con rumbo al corregimiento de Tienda Nueva".

Al recibir la información, dijo la Policía que se activó un plan candado para poder ubicar el vehículo que había sido hurtado.

Policía capturó a dos hombres que serían de Iván Mordisco. Foto: Policía

“Gracias a la información suministrada oportunamente a través de las redes de apoyo ciudadanas, se activó de manera inmediata el Plan Candado, permitiendo que unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, instalaran puestos de control en la vía que comunica los municipios de Florida (Valle del Cauca) y Miranda (Cauca)”, añadió la autoridad.

Por último, dijo la Policía que: “En este punto fue identificado el vehículo hurtado, logrando la captura en flagrancia de los dos sujetos por el delito de hurto calificado y la recuperación del automotor, con el apoyo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Valle, el Ejército Nacional y la Estación de Policía Palmira”.