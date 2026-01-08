“Es hora de juntarnos”: reaparece Iván Mordisco con pedido al ELN y Segunda Marquetalia para “defender a la patria grande”

Tras el bombardeo del Gobierno de Donald Trump sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, reapareció este jueves, 8 de enero, Iván Mordisco, el comandante de la guerrilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

En un video distribuido en redes sociales, Mordisco, por el que el Gobierno colombiano ofrece una millonaria recompensa, pidió a las guerrillas del ELN, Segunda Marquetalia, con las que se ha enfrentado en los últimos meses, al EPL y al Ejército Bolivariano que se unan para “defender a la patria grande”.

Cartel recompensa alias Iván Mordisco Foto: Ministerio de Defensa

La pieza audiovisual, de 3:16 minutos, deja ver a un Iván Mordisco leer un comunicado en el que cita frases de Simón Bolívar y llama a una cumbre guerrillera.

“El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar contra la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta agresión no es solo un ataque a un pueblo hermano, es una afrenta directa a la patria grande que soñó Bolívar, es la bota que pretende pisotear nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a la autodeterminación”, dijo Mordisco.

“Sabemos que existen diferencias heredadas desde el pasado que aún palpitan entre nosotros, pero hoy miramos al mismo enemigo, la sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por igual”, señaló el líder guerrillero.

“Los convocamos a dejar a un lado estas diferencias; ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás; es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos, del abrazo férreo en la trinchera común”, indicó en la grabación, fechada según él mismo el 7 de enero.

“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América; basta de intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, remarcó.

Nuevos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo dejan un saldo de siete muertos

“Ante ustedes dejamos esta propuesta, no somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa, dejamos la unidad en la acción y forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande”, puntualizó el jefe del Estado Mayor Central de las disidencias.