Suscribirse

Nación

Nuevos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo dejan un saldo de siete muertos

Los enfrentamientos se registraron en el sector de Filogringo, en la jurisdicción de El Tarra. La comunidad denunció la muerte de uno de los líderes sociales.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 11:36 a. m.
El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Para enviar la droga al exterior cuentan con varios socios.
El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Para enviar la droga al exterior cuentan con varios socios. | Foto: afp

En la mañana de este viernes 28 de noviembre se registró un nuevo enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el ELN, en Norte de Santander, en el sector de El Tarra, Catatumbo. Según el reporte preliminar, se habría registrado un saldo de siete muertos.

Los combates, que se habrían intensificado desde la noche del jueves 27 de noviembre y se prolongaron hasta la madrugada del viernes 28, habrían dejado también varios heridos, según denuncias de la comunidad, que pide la intervención urgente de las autoridades para salvaguardar a la población civil.

Entre los fallecidos, según la misma comunidad, figura un presunto comandante del ELN en la zona, conocido con el alias el Cuyo, lo que sugiere que el choque podría afectar la estructura de mando de la guerrilla en el área.

Guerra entre disidentes de las Farc y del ELN en el Catatumbo.
Guerra entre disidentes de las Farc y del ELN en el Catatumbo. | Foto: SEMANA/AFP.

La comunidad ha reportado horas de intensos combates que han dejado a la zona en un estado de zozobra, por lo que les piden a las autoridades una intervención inmediata para tomar el control de los enfrentamientos y poner a salvo a los residentes del sector del Catatumbo, en Norte de Santander.

Hay que recordar que en esa misma zona, en enero de este año, estalló un temporada de conflicto intenso entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y los hombres del ELN.

13 muertos dejan combates entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo.
13 muertos dejan combates entre las disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo. | Foto: Semana/AFP.

Las confrontaciones en el Catatumbo iniciaron el 16 de enero, luego de la masacre de una familia a manos de las disidencias de las Farc que, presuntamente, tenía cierta cercanía con el ELN. Ese episodio detonó la guerra que duró más de tres meses y un número indeterminado de muertos.

En ese momento, el informe de la Gobernación de Norte de Santander confirmó el homicidio de 86 personas en el marco de la guerra por el control territorial y el narcotráfico. Entre las víctimas hubo siete firmantes de paz, tres líderes sociales, cuatro menores de edad y 72 particulares.

Desplazados en el Catatumbo tras guerra de disidencias de las Farc y del ELN.
Desplazados en el Catatumbo tras guerra de disidencias de las Farc y del ELN. | Foto: Semana/AFP or licensors/API.

El drama que vivieron los campesinos de esa zona también se tradujo en desplazamientos y confinamientos. De acuerdo con las autoridades, 57.318 ciudadanos tuvieron que abandonar sus predios y 19.488 permanecieron encerrados en sus residencias durante la arremetida del conflicto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Apple sorprende en Black Friday 2025: ofertas ocultas que están rompiendo el mercado

2. River Plate desea a un colombiano: prensa Argentina reporta fichaje que resuena para 2026

3. Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

4. Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

5. Álvaro Uribe publica desgarrador mensaje de la Secretaria de Salud de Cali sobre debacle del sistema: “Se están muriendo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CatatumboELNdisidencias de farc

Noticias Destacadas

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian.

Queja contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, alerta supuesta omisión en el aval fiscal de la reforma a la salud

Redacción Semana
Posesión nuevo director general de la Policía Brigadier General William Oswaldo Rincón

Policía responde ante críticas por uso de avión Legacy para viaje a Marruecos

Redacción Semana
Así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán, MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Video: así quedó el carro del oficial del Ejército asesinado en Popayán; MinDefensa anuncia recompensa de más de 200 millones

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.