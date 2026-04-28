“No me digas que no te gusta”: sale a la luz nuevo e impactante testimonio sobre presunto acoso sexual en reconocido canal

Un nuevo testimonio volvió a encender la polémica por presuntos casos de acoso sexual al interior de Caracol Televisión. Esta vez, la periodista Paola Vargas Sosa relató un episodio incómodo e irrespetuoso que según ella vivió con el periodista deportivo Ricardo Orrego hace 14 años mientras trabajaban en el canal.
Vargas Sosa aseguró en el pódcast Vamos pa’eso que el hecho ocurrió mientras ella se encontraba concentrada en sus labores cuando tenía 24 años.
“Yo estoy súper concentrada escribiendo eso, pero muy, muy… y yo siento la presencia de alguien que viene detrás y empieza a jugar con mi cabello”, contó.
Según su relato, en un primer momento intentó ignorar la situación: “Yo lo único que hago es como ‘no, no, no me molesten, que estoy ocupada’”.
Sin embargo, la situación escaló rápidamente. “Siento una mano que viene de arriba, acá derecho, debajo de mi ropa, incluso debajo del brasier, y me aprieta muy fuerte mi seno izquierdo”, afirmó.
La periodista explicó que reaccionó de inmediato: “Yo lo primero que hago es agarrar la mano… Cuando yo miro hacia arriba… era este personaje… Ricardo Orrego”.
De acuerdo con su testimonio, al confrontarlo recibió una respuesta que la dejó aún más indignada. “Le digo: ‘¿Qué te pasa?’… y lo que me responde es: ‘Ahora me vas a decir que no te gusta’”, relató. Frente a esto, ella contestó: “Sí me gusta, pero que me lo haga mi marido, no tú. No seas tan atrevido”.
Sosa aseguró que tras el episodio salió “pitada, bravísima” y acudió a su jefa directa para denunciar lo ocurrido. “Le digo: ‘Este tal… me acaba de tocar, me apretó y me dijo esto’”, recordó.
No obstante, lo que más le impactó fue la reacción que recibió: “La cara de ella no era ni de asombro… no me dijo nada, no hizo nada”.
Según la periodista, ese silencio marcó un punto de quiebre. “Ni siquiera me dijo ‘cálmate’ o ‘lo siento’… ahí fue cuando yo entendí que yo me tenía que quedar callada”, afirmó, dejando entrever que, en su percepción, este tipo de situaciones no era abordado dentro del canal.
Incluso, fue más allá al señalar que, en su experiencia, “las directivas los protegían mucho”, lo que, según dijo, habría contribuido a que estos comportamientos no fueran denunciados oportunamente.
Este testimonio se suma a otros que han salido a la luz recientemente y que derivaron en decisiones dentro del canal.
Además, Vargas asegura que desea ser la voz de muchas mujeres que por ahora todavía no se sienten preparadas para dar sus testimonios.
Y resaltó que un abogado ya se está encargando de recoger testimonios de presuntas víctimas para estar al frente de la situación.
De hecho, Caracol Televisión anunció el pasado 24 de marzo la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras conocerse denuncias por presunto acoso sexual, en medio de una creciente presión pública y mediática por esclarecer estos hechos.