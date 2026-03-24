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Jorge Alfredo Vargas reacciona tras su salida de Caracol Televisión: “No es un momento fácil”

El presentador publicó un comunicado en sus redes sociales.

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Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de marzo de 2026, 4:59 p. m.
Jorge Alfredo Vargas.
Jorge Alfredo Vargas. Foto: COLPRENSA

Jorge Alfredo Vargas, reconocido periodista y presentador, reaccionó tras el anuncio de su salida de Caracol Televisión. Con un comunicado a la opinión pública se expresó en sus redes sociales.

Caracol Televisión anuncia la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias por presunto acoso sexual

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, dice inicialmente el escrito.

La compañía de televisión informó este martes, 24 de marzo, que junto a Vargas llegaron a un acuerdo mutuo para dar por finalizado el contrato laboral tras denuncias por presunto acoso sexual.

Jorge Alfredo Vargas conmovió al hacerle petición a su mamá.
Jorge Alfredo Vargas. Foto: Instagram @jorgeavargas67

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que abrió un espacio en sus hogares a través de la televisión y la radio. En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento. A mi familia y los amigos que este oficio me han dejado, les debo en gran medida la fortaleza para afrontar esta situación”, mencionó el periodista.

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“Termino esta etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto. Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto. Si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”, se lee en el comunicado.

Y finalizó diciendo: “Quienes han trabajado conmigo conocen mi carácter, mi forma de ser cercana y familiar. Este oficio no es solo un trabajo, ha sido mi vocación y una parte esencial de mi vida. A quienes me han acompañado, compañeros, colegas, oyentes y televidentes, gracias por la confianza, por el cariño y por permitirme entrar a sus casas todos estos años. Con la fe puesta en Dios y en la Virgen, continúo este camino con esperanza y gratitud”.