⁠Jorge Alfredo Vargas retomó su vida tras la partida de su madre y dejó mensaje: “Ayudan a aliviar el dolor del alma”

En plena emisión del noticiero del martes 10 de febrero, la periodista María Lucía Fernández tomó unos segundos para enviar un mensaje muy especial y nostálgico al aire.

Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo Vargas, publicó nostálgico mensaje por muerte de su suegra: “En el cielo serás feliz”

La presentadora expresó su solidaridad con su compañero de set Jorge Alfredo Vargas, uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional, quien atraviesa un complejo y doloroso momento en su vida: la muerte de su madre, Lucía, la cual ocurrió al mediodía de ese mismo día.

“Antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y, sobre todo, cariño para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía. Compañero, nuestro más sentido pésame”, expresó Fernández en el set.

Desde este momento, el presentador enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, y durante estos días ha estado acompañado por su familia, sus amigos, colegas y televidentes que le han hecho llegar mensajes de apoyo y condolencia.

Jorge Alfredo Vargas y su mamá Foto: Instagram @jorgeavargas67

Jorge Alfredo Vargas reapareció, tras vivir la pérdida de su madre

El famoso presentador volvió a su vida diaria, retomó sus labores y a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram, se tomó el espacio para agradecerles a todas las personas que estuvieron pendientes de él durante su licencia de luto.

“Gracias por los mensajes, las llamadas, las flores, los abrazos, los detalles, la compañía. Ayudan a aliviar el dolor del alma, Lucía por siempre”, escribió el presentador en su historia de la red social, acompañado de emojis de corazón roto y llanto.

Jorge Alfredo Vargas reapareció tras sufrir la pérdida de su madre. Foto: Instagram: @jorgeavargas67

Jorge Alfredo Vargas despidió a su mamá con emotivo mensaje

Con un post también en su cuenta de Instagram, el presentador escribió un nostálgico texto.

“Madre mía y ahora qué vamos a hacer? Ya no vas a estar cuando te llame al terminar el noticiero y te digo, qué haces? y me respondas: pensarte! Ya no vas a estar para darme la bendición en las noches o mandarme el mensaje con la oración de la mañana. Ya no vas a estar para prepararme la torta de macarrones. Ya no estarás para reírnos a carcajadas, para contarnos cuentos, para viajar a tu Anapoima que te encantaba o al mar de Santa Marta. Ya no estarás para nuestros almuerzos de domingo y no estarás para darme esos consejos de madre que me harán falta... Ya no estarás para consentir a tus nietos como lo hiciste desde que nacieron [...]”, escribió Jorge Alfredo.