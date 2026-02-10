Falleció la madre de Jorge Alfredo Vargas; Noticias Caracol lo confirmó en vivo

A través de la más reciente transmisión de la emisión nocturna de Noticias Caracol se confirmó la muerte de Lucía, la madre de Jorge Alfredo Vargas, uno de los periodistas y presentadores con más años de trayectoria dentro del informativo.

En medio del cierre y antes de continuar con la programación habitual del canal, María Lucía Fernández, una de sus grandes amigas y colegas quiso compartir unas palabras emotivas con respecto a la situación y dio el sentido pésame a cada uno de los miembros de su familia.

Falleció Lucía, madre de Jorge Alfredo Vargas. Foto: Instagram @jorgeavargas67

“Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo falleció este mediodía. Compañero, nuestro más sentido pésame“, dijo frente a las cámaras.

Pese a que el presentador no se ha pronunciado al respecto, a través de redes sociales ha estado recibiendo una gran cantidad de mensajes por parte de sus seguidores, quienes se solidarizaron con la situación y le enviaron fortaleza por medio de los comentarios.

Actor de ‘El man es Germán’ confesó que Jorge Alfredo Vargas le salvó la vida: “me hubiera muerto”

“Jorge Alfredo, acabo de enterarme en el noticiero del fallecimiento de esa mujer extraordinaria que es tu mamá. Lo acompañamos. Usted es un gran periodista y un gran ser humano; ese es uno de los mejores legados de su mamita”; “Sé que es un momento demasiado complicado, pero espero que Dios te esté acompañando a ti y a tu familia en esta desafortunada situación. Un abrazo” y “Qué dolor la partida de tu madre, pero estoy segura de que se siente orgullosa del gran trabajo que hiciste por ella y por mantener informados a los colombianos” son algunas de las palabras que se leen en sus recientes publicaciones.

La publicación de Inés María Zabaraín tras la muerte de su suegra

Inés María Zabaraín, también presentadora de televisión y esposa de Jorge Alfredo Vargas desde hace varias décadas, apareció en sus redes sociales en horas de la noche y compartió un video del cielo junto al texto “Lucía” y un corazón blanco como despedida a su suegra, con quien tuvo la oportunidad de compartir a lo largo de los últimos años.

Homenaje póstumo realizado por Inés María Zabaraín a Lucía Angulo. Foto: Homenaje póstumo realizado por Inés María Zabaraín a Lucía Angulo.

Video | Aurelio Cheveroni se burló de Jorge Alfredo Vargas en vivo; hizo broma de su apariencia

Video del último cumpleaños de la madre de Jorge Alfredo Vargas llama la atención en internet

Luego de que se confirmara la partida de la mamá del famoso presentador, una gran cantidad de personas en redes sociales estuvieron reviviendo algunos momentos importantes de la familia y se conmovieron con el video de la celebración de su más reciente cumpleaños.