Néstor Morales se refiere a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego por acusaciones de acoso: “No habrá aquí solidaridad”

El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, se pronunció nuevamente sobre los casos de acoso sexual que estremecen a Caracol Televisión. Este martes se conocieron los nombres de los dos presentadores involucrados: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. El canal comunicó que había terminado el vínculo laboral con ambos.

“Lo lamento mucho por ellos, pero lo lamento infinitamente más por las víctimas en caso de que logre probarse todo el tema judicial que está de por medio. Hay que manejarlo con prudencia, pero digo: no habrá aquí solidaridad ni con Orrego ni con Jorge Alfredo Vargas, separados de esta empresa a la espera de un resultado de la investigación”.

“Este es el episodio más doloroso en mis 14 años en Mañanas Blu”: Néstor Morales sobre presunto acoso sexual en Caracol Televisión

“No hay aquí amistad posible, no habrá solidaridad en estas circunstancias”, enfatizó el director del programa quien pertenece a la misma casa periodistica y había trabajado con ambos.

“Estamos ante una violencia estructural”: la defensora Iris Marín habla del acoso sexual y dice que 6 de cada 10 periodistas han vivido maltrato de género. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/0BKsv3dUHl — Revista Semana (@RevistaSemana) March 25, 2026

Morales habló desde los microfonos de la emisora y compartió las noticias que se han desarrollado alrededor de este tema como el pronunciamiento de la defensora del Pueblo y el anuncio de la Fiscalía de que abrirá una investigación frente a estos casos. “Nosotros, desafortunadamente, fuimos tocados por un fenómeno que sospecho está más cerca de lo que todos creemos, miserablemente cerca”.

“Ambos, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego tendrán todo el derecho de defenderse. Espero que lo hagan, pero también las víctimas tendrán todo el derecho a trabajar en un entorno libre, en un entorno digno, en un entorno en un entorno seguro”, agregó.

“Estamos ante una violencia estructural”: defensora Iris Marín habla del acoso sexual en medios de comunicación

El periodista narró con dolor la desilusión que vive por lo que está sucediendo con sus antiguos colegas. “Tendrán que responder ante la justicia y ante la opinión pública por traicionar la confianza y por violentar con sus acosos a muchas mujeres periodistas de Caracol Televisión y en Blu Radio".

En un comunicado, Caracol anunció que desvinculó a Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. Foto: COLPRENSA

El periodista ya había dicho unas sentidas palabras en la emisión de este martes. “Con dolor, debo decir que comenzó en esta casa, en Caracol Televisión; con orgullo debo decir que esta casa está investigando un caso que nos estremece, nos mueve, nos conmueve a todos y debo celebrar también que mujeres valientes se estén atreviendo a denunciar con pruebas”, concluyó.

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En esa misma intervención, Morales rechazó los hechos y se solidarizó con quienes han hablado. “Después de escuchar, debo decir que respeto y les creo a quienes se han atrevido a denunciar… Desde Blu Radio rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. En Caracol Televisión rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana”, dijo.