CONFIDENCIALES

Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino abren canal confidencial para recibir denuncias de acoso sexual en los medios

Las periodistas pusieron a disposición del público un correo electrónico para que las colegas puedan compartir sus historias. “El miedo se acabó”.

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Redacción Semana
24 de marzo de 2026, 3:39 p. m.
Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino
Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino Foto: SEMANA

En los últimos días, periodistas han narrado sus historias de acoso en redes sociales. Los hechos han tomado relevancia tras un comunicado publicado por Caracol Televisión el pasado viernes, en el que el canal hizo público que había activado sus protocolos de violencia sexual, luego de conocer una serie de denuncias contra dos periodistas y presentadores.

Juanita Gómez, Paula Bolívar y Laura Palomino abrieron un canal para tramitar estas historias. “Varias periodistas nos hemos unido para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia. Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son vulnerados por depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos y en el silencio de las instituciones. Hoy, queremos que eso cambie”, sostienen.

Para ello, crearon el correo yotecreocolega@gmail.com, “un espacio seguro y confidencial para recibir testimonios de acoso, abuso de poder y violencia de género dentro del ejercicio periodístico. El objetivo de este movimiento es recolectar las denuncias para pasar de la denuncia a la acción”.

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Este fin de semana, la periodista Juanita Gómez, directora de video de SEMANA, también compartió su testimonio. “El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas ‘vacas sagradas’ en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones… para que no le dé un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir”.

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