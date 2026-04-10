Juanita Gómez, directora de video de SEMANA, recibe Orden al Mérito de la Asamblea de Caldas

La Asamblea de Caldas exaltó a la periodista manizaleña Juanita Gómez, directora del equipo de Video de SEMANA, con la Orden Honor al Mérito, en reconocimiento a su aporte al periodismo colombiano y a la divulgación de información de interés público.

El reconocimiento fue entregado por las diputadas Karen Suárez, María Isabel Gaviria y Viviana Zuluaga, quienes destacaron su trayectoria como una voz influyente en el ecosistema digital y su papel en la construcción de narrativas periodísticas que conectan con nuevas audiencias.

Durante la ceremonia, realizada en el recinto de la duma departamental, Gómez agradeció el reconocimiento y reflexionó sobre el ejercicio del periodismo.

“Ser periodista es incomodar, es preguntar lo que muchos quisieran que permaneciera en silencio. Es pararse firme por la democracia, por la ciudadanía, incluso cuando a uno le tiemblan las piernas”, afirmó.

Juanita Gómez, periodista y directora del equipo de Video de SEMANA; Ludirlena Pérez, líder de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia; y Mónica Giraldo, pediatra y gerente de la Fundación Pequeño Corazón. Foto: Suministrada / API

La periodista también hizo énfasis en los desafíos que enfrentan las mujeres en el oficio, en medio de un contexto donde han cobrado fuerza movimientos como “Yo te creo, colega”, que buscan visibilizar y enfrentar situaciones de acoso y abuso dentro de las redacciones:

“El periodismo incomoda, pero ser mujer haciéndolo, incomoda el doble. A las mujeres en este oficio nos ha tocado demostrar que podemos, resistir, poner límites y seguir abriendo camino. Ser mujer periodista en Colombia es una prueba constante”.

La Asamblea de Caldas también reconoció a otras mujeres líderes en diferentes ámbitos. Entre ellas, Ludirlena Pérez, líder de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, por su trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia sexual.

Juanita Gómez, junto con destacadas mujeres, fue homenajeada por la Asamblea de Caldas. Foto: Suministrada / API

También la pediatra Mónica Giraldo, gerente de la Fundación Pequeño Corazón, quien durante más de 30 años ha contribuido a salvar la vida de más de 1.600 niños y jóvenes con enfermedades cardíacas congénitas.

El acto se enmarca en una serie de reconocimientos a mujeres que, desde distintos sectores, han aportado al desarrollo social, la defensa de derechos y la construcción de país.