Envían a la cárcel a exalcalde acusado de asesinar a una mujer trans

Luego de una nueva audiencia contra William Jairo Noreña Vásquez, exalcalde de Filadelfia, Caldas, un juez decidió enviarlo a la cárcel mientras surte el proceso judicial por el ataque con arma de fuego y posterior asesinato de Daniela, una mujer trans en Manizales.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado consumado al exalcalde y, hasta hace pocos días, funcionario de Inficaldas, por su presunta responsabilidad en el crimen de una mujer trans, en hechos ocurridos el 25 de febrero del año en curso en el centro de la capital de Caldas.

Un fiscal de la Seccional Caldas hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente, en el entendido de que, para el momento de las diligencias judiciales, la mujer se encontraba en una clínica en estado crítico.

William Jairo Noreña Vásquez, exalcalde de Filadelfia, Caldas. Foto: cortesía

Actividades de policía judicial establecieron que Noreña Vásquez, al parecer, ingresó a una residencia con la víctima y, minutos después, se escucharon detonaciones con arma de fuego.

De acuerdo con el periódico local La Patria, Noreña Vásquez llegó en la tarde del miércoles 25 de febrero a la Residencia Media Luna, ubicada en la carrera 24 con calle 20, en el centro de Manizales, en compañía de Daniela, a quien habría contratado para servicios sexuales a través de una página, e ingresaron a la habitación 21.

Momentos después, a la habitación llegó otra mujer trans, conocida como Jessica. Tras varios minutos, al parecer hubo un altercado, el exalcalde habría accionado un arma de fuego contra Daniela y, cuando pretendía hacer lo mismo con Jessica, el arma se trabó.

Según lo reseñado por La Patria, el exalcalde lo intentó de nuevo y un proyectil traspasó la puerta de la habitación 27, donde lesionó en un glúteo a un hombre que descansaba allí.

Frente a esto, la Fiscalía sostuvo en juicio: “Se presume que el procesado habría accionado el arma que portaba legalmente, dejando herida de gravedad a la víctima, quien recibió un tiro en su abdomen y falleció el pasado 5 de marzo. En medio del hecho, uno de los disparos impactó la puerta y la traspasó, ingresando a otra habitación y dejando herido a otro hombre que se recupera en un centro asistencial de la ciudad”.

Esta persona quedó vinculada formalmente por los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. Los cargos no fueron aceptados y continuará cumpliendo medida de aseguramiento en un centro carcelario.