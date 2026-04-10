Café Fest 2026 en Manizales: prográmese para vivir la cultura cafetera desde su origen

A partir de este viernes 10 de abril hasta el domingo 12 de abril, ciudadanos, visitantes y todos aquellos expertos y amantes del café colombiano están invitados a vivir una nueva experiencia en la ciudad de Manizales con la tercera edición de Café Fest.

Durante este fin de semana, el evento estará disponible de manera gratuita y se convertirá en un espacio para que los asistentes se sumerjan en la cultura cafetera del país, a través de una oferta de productos y experiencias inigualables que integran tradición e innovación, resaltando el trabajo de las comunidades caficultoras de Colombia.

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La agenda, organizada por la Alcaldía de Manizales, tendrá estos tres días donde permitirá a cada uno de las personas presentes vivir jornadas únicas, entre ellas muestras de café especial, experiencias sensoriales, catas, espacios académicos de la historia del café y su proceso de cultivo, producción y preparación. Además contará con muestras culturales y presentaciones musicales de artistas.

El Cafe Fest trae a distintos productores de varias regiones del país, quienes brindarán sus conocimiento en el café, sus saberes y sus propuestas con el propósito de demostrar la importancia que tiene el campo colombiano en el desarrollo económico y social del país. Adicionalmente, el Café Fest 2026 impulsa el turismo y economía local en la ciudad de Manizales y en el departamento del Caldas, fortaleciendo la cadena cafetera en estas tierras.

Programación general Café Fest 2026

Viernes 10 de abril - Fecha de apertura

Las puertas estarán abiertas para todo el público a partir de las 10:00 a.m. No obstante, la inauguración del evento comenzará a las 5:00 p.m, que tendrá la participación de autoridades locales y miembros del sector cafetero.

La tarde tendrá actividades como:

Recorrido por stands de cafés especiales.

Primeras experiencias sensoriales y muestras de preparación.

Presentación musical de la Banda Municipal de Neira.

Sabado 11 de abril - Experiencia cafetera

El segundo día prioriza el conocimiento, la cultura y la interacción con el café.

Las personas que se encuentren en el festival podrán acompañar en planes como:

Catas de café guiadas por expertos.

Experiencias sensoriales alrededor del café.

Charlas académicas sobre producción, sostenibilidad e innovación.

Muestras culturales y artísticas.

Exhibición y venta de cafés especiales y productos derivados.

Domingo 12 de abril - Cultura y cierre

La última fecha tendrá como finalización una celebración del café como motor de desarrollo en el país y identidad cultural.

La agenda tendrá:

Actividades culturales y presentaciones musicales.

Espacios de encuentro con productores.

Experiencias interactivas para toda la familia.

Último recorrido por la feria y muestra comercial.

Una experiencia para todos.

Café Fest 2026 ofrece a cada uno de los visitantes: