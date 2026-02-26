Nación

Estrella Hídrica, en la Cordillera Central del Caldas, fue declarada área protegida; son más de 23 mil hectáreas

La medida beneficiará la seguridad hídrica de 250 mil habitantes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 2:01 p. m.
La nueva área busca fortalecer la seguridad hídrica y conectar ecosistemas estratégicos de alta montaña.
La nueva área busca fortalecer la seguridad hídrica y conectar ecosistemas estratégicos de alta montaña. Foto: Suministrada / API

El departamento de Caldas oficializó la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Estrella Hídrica, ubicada en la Cordillera Central, como un área protegida de 23.972 hectáreas.

La medida es el resultado del trabajo articulado entre Corpocaldas, la Gobernación de Caldas, Más Biomas, WWF Colombia, los Fondos Naturaleza y Cultura Internacional, Re:wild y Andes Amazon Fund, así como por los municipios de Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina y Marulanda, comunidades locales, y sectores productivos.

Proteger los humedales: la clave para frenar los efectos del cambio climático en Bogotá

La jurisdicción del DRMI Estrella Hídrica se extiende entre estos cinco municipios y limita con las Reservas Forestales Protectoras de las cuencas hidrográficas del río Blanco y la RFP El Diamante.

El área comprende territorios ubicados entre los 1.850 y 3.850 metros sobre el nivel del mar, y resguarda selvas altoandinas continuas, que incluyen bosques subandinos, andinos y ecosistemas de páramo.

Manizales

¿Recibió una llamada de la Secretaría de Planeación? Manizales alerta sobre nueva modalidad de fraude

Manizales

Tres hermanos asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Manizales

La historia del supuesto falso sacerdote que ofició misas por un año en parroquia de Armenia y engañó a miles de feligreses

Manizales

‘Vendetta’ entre mafias del chance ilegal y gota a gota en Manizales: acribillan a reconocido empresario de la galería y su escolta

Manizales

Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

Manizales

Banda Sinfónica Juvenil de Caldas conquista el primer lugar en certamen internacional de Galicia

Nación

Paro de profesores de 72 horas en el Eje Cafetero: marchas en Pereira, Armenia y Manizales

Manizales

Manizales gana, entre miles de urbes, el premio ONU-Hábitat Latam, Ciudades para la Vida

Turismo

El pueblo del Eje Cafetero reconocido por su historia y tradición, está cerca de Manizales

Turismo

Así es el pueblo caldense cuyo nombre significa “río de oro”, un mosaico de paisajes de ensueño con aroma a café

Con la declaratoria se busca fortalecer la conectividad entre los complejos del páramo de Sonsón y del Parque Nacional Natural Los Nevados, además de proteger y restaurar cabeceras hídricas que aportan a la regulación de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, dentro de la macrocuenca Magdalena-Cauca.

Según las entidades participantes, la medida beneficiará la seguridad hídrica de 250 mil habitantes, lo que representa una cuarta parte de la población departamental.

Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

“Este es un logro de gestión de Corpocaldas como autoridad ambiental. Nunca en la historia de la Corporación se había declarado un área protegida en el departamento que albergara selvas andinas y páramos para la conectividad de los complejos de páramo Los Nevados y Sonsón, protegiendo las cabeceras de cuencas hidrográficas que aportan a la regulación hídrica de la macrocuenca Magdalena-Cauca, lo que la convierte en el área protegida con mayor extensión del departamento. Es un gusto poder entregarles a los caldenses la Estrella Hídrica, un espacio para la preservación, la restauración, el uso sostenible, la investigación, educación y el disfrute para seguir haciendo de Caldas un bioterritorio sostenible”, señaló Germán Alonso Páez Olaya, director general de Corpocaldas.

El proceso de declaratoria incluyó estudios técnicos, análisis socioculturales y socioeconómicos, además del cumplimiento de la ruta establecida para este tipo de figuras de conservación, en conjunto con las comunidades, explicó Alejandra Gutiérrez López, coordinadora de proyectos de Más Biomas.

Río Sinú, orgullo cordobés y pilar de sostenibilidad para Montería: “Es la gran alegría de los cordobeses”

Con esta declaratoria damos un paso histórico para el departamento. El DRMI no solo busca proteger ecosistemas naturales o restaurar ecosistemas de alta montaña o fortalecer la conectividad ecológica; también busca mantener actividades productivas y culturales tradicionales como la ganadería, la agricultura, como el cultivo de papa. Recordemos que por esta zona se colonizó el departamento y otras regiones del país; aún existen los caminos de arriería, de colonización; las áreas protegidas se convierten en una oportunidad para conservar la vida silvestre y mantener nuestro patrimonio cultural”, indicó Jorge Hernán Lotero Echeverri, subdirector de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Paola Andrea Loaiza, destacó la participación institucional y comunitaria en el proceso, en coherencia con las directrices del gobernador Henry Gutiérrez Ángel.

Hoy vemos los frutos con la declaratoria de un área protegida superior a las 23.000 hectáreas. La Gobernación de Caldas aporta más de 5.500 hectáreas, correspondientes a 27 predios ubicados en cinco municipios, lo que nos permite aumentar el porcentaje de área protegida en el departamento al 8,4 % y avanzar en las metas de nuestro Plan de Desarrollo”, señaló.

Transición energética y conservación: el camino de Colombia hacia cero emisiones en 2040

VER MÁS

Caldas

Más de Manizales

Alcaldía de Manizales alerta por llamada fraudulenta a nombre de una entidad pública.

¿Recibió una llamada de la Secretaría de Planeación? Manizales alerta sobre nueva modalidad de fraude

Los hermanos Marco Tulio López Osorio, de 30 años, Lorenzo, de 32, y Damián, de 33, fueron asesinados en Marquetalia, Caldas.

Tres hermanos asesinados en zona rural de Marquetalia, Caldas: le atribuyen el caso a hombres del Clan del Golfo

Imagen de referencia de un participante de la iglesia católica.

La historia del supuesto falso sacerdote que ofició misas por un año en parroquia de Armenia y engañó a miles de feligreses

El CTI de la Fiscalía adelanta la recopilación de evidencia para esclarecer el hecho.

‘Vendetta’ entre mafias del chance ilegal y gota a gota en Manizales: acribillan a reconocido empresario de la galería y su escolta

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de Policía de Manizales.

Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

Banda Sinfónica Juvenil de Caldas

Banda Sinfónica Juvenil de Caldas conquista el primer lugar en certamen internacional de Galicia

En la Plazoleta de San Francisco se reunieron los maestros del departamento en apoyo al Paro Nacional convocado por FECODE desde el pasado 12 de Junio.

Paro de profesores de 72 horas en el Eje Cafetero: marchas en Pereira, Armenia y Manizales

Manizales

Manizales gana, entre miles de urbes, el premio ONU-Hábitat Latam, Ciudades para la Vida

El hombre conoció a la mujer durante el 2024.

Habla por primera vez exnovio de mujer que supuestamente asesinó a su hija y lanza confesión: “Tengo miedo”

Noticias Destacadas