El departamento de Caldas oficializó la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Estrella Hídrica, ubicada en la Cordillera Central, como un área protegida de 23.972 hectáreas.

La medida es el resultado del trabajo articulado entre Corpocaldas, la Gobernación de Caldas, Más Biomas, WWF Colombia, los Fondos Naturaleza y Cultura Internacional, Re:wild y Andes Amazon Fund, así como por los municipios de Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina y Marulanda, comunidades locales, y sectores productivos.

La jurisdicción del DRMI Estrella Hídrica se extiende entre estos cinco municipios y limita con las Reservas Forestales Protectoras de las cuencas hidrográficas del río Blanco y la RFP El Diamante.

El área comprende territorios ubicados entre los 1.850 y 3.850 metros sobre el nivel del mar, y resguarda selvas altoandinas continuas, que incluyen bosques subandinos, andinos y ecosistemas de páramo.

Con la declaratoria se busca fortalecer la conectividad entre los complejos del páramo de Sonsón y del Parque Nacional Natural Los Nevados, además de proteger y restaurar cabeceras hídricas que aportan a la regulación de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, dentro de la macrocuenca Magdalena-Cauca.

Según las entidades participantes, la medida beneficiará la seguridad hídrica de 250 mil habitantes, lo que representa una cuarta parte de la población departamental.

“Este es un logro de gestión de Corpocaldas como autoridad ambiental. Nunca en la historia de la Corporación se había declarado un área protegida en el departamento que albergara selvas andinas y páramos para la conectividad de los complejos de páramo Los Nevados y Sonsón, protegiendo las cabeceras de cuencas hidrográficas que aportan a la regulación hídrica de la macrocuenca Magdalena-Cauca, lo que la convierte en el área protegida con mayor extensión del departamento. Es un gusto poder entregarles a los caldenses la Estrella Hídrica, un espacio para la preservación, la restauración, el uso sostenible, la investigación, educación y el disfrute para seguir haciendo de Caldas un bioterritorio sostenible”, señaló Germán Alonso Páez Olaya, director general de Corpocaldas.

El proceso de declaratoria incluyó estudios técnicos, análisis socioculturales y socioeconómicos, además del cumplimiento de la ruta establecida para este tipo de figuras de conservación, en conjunto con las comunidades, explicó Alejandra Gutiérrez López, coordinadora de proyectos de Más Biomas.

“Con esta declaratoria damos un paso histórico para el departamento. El DRMI no solo busca proteger ecosistemas naturales o restaurar ecosistemas de alta montaña o fortalecer la conectividad ecológica; también busca mantener actividades productivas y culturales tradicionales como la ganadería, la agricultura, como el cultivo de papa. Recordemos que por esta zona se colonizó el departamento y otras regiones del país; aún existen los caminos de arriería, de colonización; las áreas protegidas se convierten en una oportunidad para conservar la vida silvestre y mantener nuestro patrimonio cultural”, indicó Jorge Hernán Lotero Echeverri, subdirector de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Paola Andrea Loaiza, destacó la participación institucional y comunitaria en el proceso, en coherencia con las directrices del gobernador Henry Gutiérrez Ángel.

“Hoy vemos los frutos con la declaratoria de un área protegida superior a las 23.000 hectáreas. La Gobernación de Caldas aporta más de 5.500 hectáreas, correspondientes a 27 predios ubicados en cinco municipios, lo que nos permite aumentar el porcentaje de área protegida en el departamento al 8,4 % y avanzar en las metas de nuestro Plan de Desarrollo”, señaló.

