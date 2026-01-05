Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

Comenzar el año caminando se ha convertido en una de las formas más buscadas para reconectarse con la naturaleza, bajar el ritmo y recargar energía. A pocos kilómetros de Bogotá, los cerros, páramos, bosques y cascadas ofrecen escenarios ideales para hacerlo sin grandes desplazamientos. En 2026, las caminatas ecológicas cerca de la capital se consolidan como una alternativa para quienes buscan aire puro, movimiento consciente y experiencias memorables en entornos naturales únicos.

Estas rutas están diseñadas para realizarse en grupos pequeños, con acompañamiento permanente y guías expertos en ecoturismo. Son caminatas pensadas para distintos niveles de dificultad y para personas que quieren explorar paisajes cercanos, conocer gente con la misma vibra viajera y desconectarse del ruido de la rutina.

Una de las rutas más simbólicas recorre los caminos de la Real Expedición Botánica, una actividad que combina naturaleza e historia. A través de antiguos senderos andinos, los caminantes se adentran en bosques nativos donde se revive el legado científico de José Celestino Mutis, aprendiendo sobre flora, biodiversidad y la importancia de conservar estos ecosistemas.

Salto del Tequendama, un lugar lleno de historia, mitos y una biodiversidad sorprendente, ideal para quienes buscan una caminata de impacto visual y ambiental. Foto: Getty Images

El trekking Nimbosilva y Salto del Tequendama permite descubrir uno de los paisajes más emblemáticos de Cundinamarca. El bosque de niebla, cargado de musgos y humedad, contrasta con la imponencia del Salto del Tequendama, un lugar lleno de historia, mitos y una biodiversidad sorprendente, ideal para quienes buscan una caminata de impacto visual y ambiental.

Para quienes desean un acercamiento cultural, la Ruta Muisca ofrece una experiencia educativa en Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Este recorrido invita a caminar mientras se aprende sobre la cosmovisión indígena, la relación sagrada con el agua y el valor estratégico de los páramos como fábricas naturales de vida.

En la región del Guavio, el trekking a la cascada de Sueva se presenta como una opción refrescante. El sendero atraviesa bosques y caminos rurales hasta llegar a una cascada escondida, perfecta para quienes buscan contacto directo con el agua y paisajes menos intervenidos.

El sendero Rincón del Oso en Chingaza o la caminata educativa Jardines del Oso Perezoso están pensadas para la observación de fauna y la educación ambiental. Foto: Sebastián Di Domenico

Los más aventureros pueden optar por el trekking de los 9 picos en el páramo, una ruta exigente que recompensa el esfuerzo con vistas panorámicas, frailejones y una sensación profunda de conexión con la alta montaña. En contraste, caminatas como el sendero Rincón del Oso en Chingaza o la caminata educativa Jardines del Oso Perezoso están pensadas para la observación de fauna y la educación ambiental.

Chingaza también alberga rutas icónicas como el trekking a las lagunas de Siecha, un recorrido cargado de espiritualidad y paisajes de alta montaña, y experiencias de baño forestal en paraísos andinos, enfocadas en el bienestar mental y emocional a través de la conexión consciente con el bosque.

Completan la oferta la caminata a los farallones de Sutatáusa, con sus formaciones rocosas monumentales; el trekking Peña de Tunjaque, que une bosque y páramo; y la ruta hacia las cascadas del Chupal y la laguna de Tabacal, un plan ideal para cerrar el circuito natural cerca de Bogotá.

Así, 2026 se perfila como un año para empezar caminando, respirando profundo y redescubriendo que, muy cerca de la ciudad, la naturaleza sigue esperando.