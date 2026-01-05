Ecoturismo

Rutas ecológicas cerca de Bogotá para 2026: los destinos imperdibles para comenzar el año en movimiento

Desde rutas de páramo hasta caminatas por bosques andinos, esta es una selección de lugares para reconectar con la naturaleza y encontrar calma y propósito en el inicio del año.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 9:55 p. m.
Sumapaz, el páramo más grande del mundo.
Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Foto: León Darío Peláez

Comenzar el año caminando se ha convertido en una de las formas más buscadas para reconectarse con la naturaleza, bajar el ritmo y recargar energía. A pocos kilómetros de Bogotá, los cerros, páramos, bosques y cascadas ofrecen escenarios ideales para hacerlo sin grandes desplazamientos. En 2026, las caminatas ecológicas cerca de la capital se consolidan como una alternativa para quienes buscan aire puro, movimiento consciente y experiencias memorables en entornos naturales únicos.

Estas rutas están diseñadas para realizarse en grupos pequeños, con acompañamiento permanente y guías expertos en ecoturismo. Son caminatas pensadas para distintos niveles de dificultad y para personas que quieren explorar paisajes cercanos, conocer gente con la misma vibra viajera y desconectarse del ruido de la rutina.

Una de las rutas más simbólicas recorre los caminos de la Real Expedición Botánica, una actividad que combina naturaleza e historia. A través de antiguos senderos andinos, los caminantes se adentran en bosques nativos donde se revive el legado científico de José Celestino Mutis, aprendiendo sobre flora, biodiversidad y la importancia de conservar estos ecosistemas.

Salto Tequendama
Salto del Tequendama, un lugar lleno de historia, mitos y una biodiversidad sorprendente, ideal para quienes buscan una caminata de impacto visual y ambiental. Foto: Getty Images

El trekking Nimbosilva y Salto del Tequendama permite descubrir uno de los paisajes más emblemáticos de Cundinamarca. El bosque de niebla, cargado de musgos y humedad, contrasta con la imponencia del Salto del Tequendama, un lugar lleno de historia, mitos y una biodiversidad sorprendente, ideal para quienes buscan una caminata de impacto visual y ambiental.

Para quienes desean un acercamiento cultural, la Ruta Muisca ofrece una experiencia educativa en Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Este recorrido invita a caminar mientras se aprende sobre la cosmovisión indígena, la relación sagrada con el agua y el valor estratégico de los páramos como fábricas naturales de vida.

En la región del Guavio, el trekking a la cascada de Sueva se presenta como una opción refrescante. El sendero atraviesa bosques y caminos rurales hasta llegar a una cascada escondida, perfecta para quienes buscan contacto directo con el agua y paisajes menos intervenidos.

Vivir en la casa del oso
El sendero Rincón del Oso en Chingaza o la caminata educativa Jardines del Oso Perezoso están pensadas para la observación de fauna y la educación ambiental. Foto: Sebastián Di Domenico

Los más aventureros pueden optar por el trekking de los 9 picos en el páramo, una ruta exigente que recompensa el esfuerzo con vistas panorámicas, frailejones y una sensación profunda de conexión con la alta montaña. En contraste, caminatas como el sendero Rincón del Oso en Chingaza o la caminata educativa Jardines del Oso Perezoso están pensadas para la observación de fauna y la educación ambiental.

Chingaza también alberga rutas icónicas como el trekking a las lagunas de Siecha, un recorrido cargado de espiritualidad y paisajes de alta montaña, y experiencias de baño forestal en paraísos andinos, enfocadas en el bienestar mental y emocional a través de la conexión consciente con el bosque.

Consejos clave para visitar la Laguna de Guatavita y disfrutar la magia del turismo ancestral en ‘el pueblo dorado’ de Cundinamarca

Completan la oferta la caminata a los farallones de Sutatáusa, con sus formaciones rocosas monumentales; el trekking Peña de Tunjaque, que une bosque y páramo; y la ruta hacia las cascadas del Chupal y la laguna de Tabacal, un plan ideal para cerrar el circuito natural cerca de Bogotá.

Así, 2026 se perfila como un año para empezar caminando, respirando profundo y redescubriendo que, muy cerca de la ciudad, la naturaleza sigue esperando.

