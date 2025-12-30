Tres pueblos de clima templado en Cundinamarca para visitar cerca de Bogotá, ideales para desconectarse y hacer ecoturismo

Cundinamarca es un departamento de Colombia que se destaca por su diversidad de climas y paisajes naturales, así como por su cercanía a Bogotá. Gracias a su ubicación geográfica en la cordillera de los Andes, esta región del país ofrece desde páramos fríos hasta zonas de clima templado, perfectas para quienes buscan una escapada de la ciudad sin alejarse demasiado.
Entre los múltiples destinos cercanos a la capital, se encuentran los municipios de Anolaima, Cachipay y El Peñón, lugares que no solo cautivan por su agradable temperatura, sino también por su riqueza natural y potencial para el ecoturismo.
¿Por qué visitar cada uno de estos pueblos?
En Anolaima, a unos 71 kilómetros al oeste de Bogotá, los visitantes pueden realizar rutas ecológicas por sus zonas verdes, descubrir cascadas escondidas y disfrutar de miradores naturales que ofrecen vistas panorámicas únicas.
Estas experiencias son ideales para quienes quieren desconectarse del ritmo urbano y conectar con la naturaleza en un entorno tranquilo y relajante, con un clima agradable durante gran parte del año.
Su clima templado es un factor clave para la producción continua de una gran variedad de frutas frescas, cultivadas en suelos fértiles y rodeadas de verdes paisajes que invitan al visitante a recorrer sus fincas y huertas, motivo por el que la población también es conocida como la “tierra de la fruta”.
Por su parte, Cachipay, situado a solo una hora y media de Bogotá, es otra joya del clima templado con temperaturas promedio que oscilan alrededor de los 22 °C a 25 °C, ofreciendo un ambiente húmedo y fresco, con vegetación abundante que cubre sus colinas y valles.
Este pueblo es perfecto para quienes buscan actividades al aire libre sin grandes aglomeraciones, ya que cuenta con varios senderos naturales que permiten disfrutar caminatas rodeadas de bosques y arroyos, ideales para disfrutar de un paseo corto y cercano a la ciudad.
Entre tanto, El Peñón cautiva con escenarios de ensueño como la Cascada del Pital, un imponente atractivo natural donde el agua cae sobre rocas desde una altura aproximada de 50 metros, según señala la Alcaldía Municipal.
Este entorno, perfecto para el avistamiento de aves y la contemplación de paisajes únicos, invita a los visitantes del municipio a conectarse con la naturaleza y a descubrir la magia que solo este hermoso destino puede ofrecer.
El puente de Guanacas sobre el Rio Rionegro es otro punto de interés imperdible en El Peñón, su construcción artesanal en piedras pegadas en forma de arco hacen una figura arquitectónica de gran relevancia en el territorio.