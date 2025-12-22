Turismo

Así es la joya natural de Cundinamarca, considerada como sitio sagrado, que conecta a tres municipios del departamento

Este lugar está rodeado de leyendas que aseguran que es el hogar del Mohán.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
22 de diciembre de 2025, 1:44 p. m.
Serranía de Majuy en Tenjo, Cundinamarca
Serranía de Majuy en Tenjo, Cundinamarca Foto: Cortesía - Alcaldía de Tenjo, Cundinamarca

A solo 44 kilómetros al noroeste de Bogotá, se encuentra uno de los pueblos más encantadores de Cundinamarca, conocido por sus tradiciones y el notable desarrollo que ha tenido como un importante centro agrícola de la región.

Este destino es Tenjo, un municipio ubicado en la provincia de Sabana Centro, cuyo territorio estuvo habitado en el pasado por los indígenas muiscas. Esta comunidad marcó significativamente su historia y dio origen a leyendas que envuelven varios de sus lugares de interés.

Así es el puerto de montaña en Colombia que se ha convertido en un reto para ciclistas aficionados; es comparado con los Alpes

Estos relatos han sido transmitidos de generación en generación y hoy hacen parte esencial de la identidad de sus habitantes, por eso muchos hablan de la ​​Serranía de Majuy, una joya natural con más de 3000 hectáreas que conecta a este pueblo con los municipios cundinamarqueses de Cota y Tabio.

Según los relatos de los habitantes de Tenjo, esta cadena montañosa es considerada como uno de los sitios sagrados para los muiscas. Además, se dice que quienes transitaban por estos terrenos boscosos buscaban no solo recargarse de la energía de la naturaleza, sino aprovechar el espacio para adorar a la diosa Chía, la deidad de la Luna, la fertilidad, la alegría, las artes y la agricultura.

Turismo

El pueblo del norte antioqueño que enamora con sus imponentes miradores y rutas extremas, ideal para hacer planes al aire libre

Turismo

Tres pueblos patrimonio de Antioquia para visitar durante las vacaciones de fin de año

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Turismo

El sitio turístico de Medellín que cautiva con su pesebre de flores, una obra digna de admirar en diciembre

Turismo

¿Dónde queda el laberinto navideño más grande del mundo y cuánto cuesta visitarlo? Una atracción que se ha hecho viral en redes

Turismo

Así será el recorrido de la caravana navideña de Coca-Cola en Barranquilla el domingo, 21 de diciembre de 2025

Turismo

El pequeño pueblo antioqueño rodeado de fuentes cristalinas e ideal para el avistamiento de aves y el senderismo

Turismo

El municipio de Cundinamarca que se prepara para vivir su primer Festival de la Salchipapa; queda a menos de 2 horas de Bogotá

Turismo

Cuatro rutas imperdibles en Cundinamarca para disfrutar la magia de la Navidad este 2025

Turismo

Así es el Charco La Nutria, una joya natural oculta en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá

Otra de las leyendas asociadas a este escenario natural es la del Mohán. Según relatan los pobladores tenjanos, entre los meses de abril y mayo, este mítico personaje que habita en la serranía del Majuy desciende para visitar a Huaika, quien mora en la Peña de Juaica.

YouTube video argqbMMkcKk thumbnail

La tradición oral cuenta que se trata de un amor imposible, condenado a la separación, y que ambos fueron ubicados en extremos opuestos con la misión de proteger el valle de Tenjo de los invasores que pretendían apoderarse de los tesoros escondidos en estas montañas.

En el municipio de Cota se encuentra la floración más alta de la serranía, una montaña que alcanza los 3.000 metros sobre el nivel del mar y que está cubierta por densos bosques, hogar de una rica biodiversidad dominada por aves, armadillos, conejos, zorros, borugos, roedores e incluso tigrillos.

A solo 3 horas de Bogotá: el pueblo boyacense que cautiva con su pesebre móvil elaborado por más de 20 artesanos locales

En las faldas de este cerro, también en Cota, se extiende un resguardo indígena de aproximadamente 500 hectáreas donde habitan más de 2.800 descendientes del pueblo muisca, comprometidos con la preservación y salvaguarda de su tradición ancestral, explica la Alcaldía de Tenjo en su sitio web.

Por otro lado, destaca que entre los aspectos que hacen de Majuy un lugar único, es que en sus rocas sobreviven varios petroglifos tallados por los indígenas.

Mas de Turismo

Tenjo, Cundinamarca

Así es la joya natural de Cundinamarca, considerada como sitio sagrado, que conecta a tres municipios del departamento

Gómez Plata, Antioquia

El pueblo del norte antioqueño que enamora con sus imponentes miradores y rutas extremas, ideal para hacer planes al aire libre

Jericó, Antioquia

Tres pueblos patrimonio de Antioquia para visitar durante las vacaciones de fin de año

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Medellín, Colombia

El sitio turístico de Medellín que cautiva con su pesebre de flores, una obra digna de admirar en diciembre

Atractivos turísticos de Navidad

¿Dónde queda el laberinto navideño más grande del mundo y cuánto cuesta visitarlo? Una atracción que se ha hecho viral en redes

Caravana navideña de Coca-Cola

Así será el recorrido de la caravana navideña de Coca-Cola en Barranquilla el domingo, 21 de diciembre de 2025

Angelópolis Antioquia

El pequeño pueblo antioqueño rodeado de fuentes cristalinas e ideal para el avistamiento de aves y el senderismo

Villa del Rosario

Así se iluminó el pueblo llamado ‘cuna de la Constitución’ para recibir a los viajeros en la temporada navideña

Caucasia

El municipio antioqueño rodeado de ciénagas y miradores, perfecto para el ecoturismo y la pesca

Noticias Destacadas